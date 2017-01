PF APREENDE CIGARROS, LANCHAS E DOIS CARROS ÀS MARGENS DO RIO PARANÁ

Policiais federais prenderam quatro suspeitos e apreenderam cigarros contrabandeados do Paraguai, lanchas e carros durante uma ação realizada na madrugada desta quinta-feira (18), na região de Terra Roxa, no oeste do Paraná.

O flagrante foi feito após uma movimentação suspeita às margens do Rio Paraná e que chamou a atenção dos agentes. No local, foram presos três suspeitos e recolhida uma lancha e dois automóveis supostamente usados no transporte do cigarro trazido ilegalmente do país vizinho.

Logo depois, durante patrulhamento no rio, outra lancha foi abordada e apreendida. O piloto também foi preso.

No total, foram tirados de circulação 50 mil maços de cigarros. A polícia estima que o prejuízo ao grupo tenha sido de R$ 400 mil.

Com G1