PF AFIRMA QUE ODEBRECHT PROVOCOU PERDAS DE R$ 5,6 BILHÕES À PETROBRAS

Para chegar ao valor, os peritos analisaram 17 licitações suspeitas da empreiteira. A conclusão foi de que, em 11 delas, a atuação em cartel da empresa, seja sozinha ou em consórcio com outras construtoras, provocou prejuízo à estatal.

A Odebrecht fechou acordo de colaboração com o Ministério Público Federal (MPF) e se comprometeu a pagar R$ 5,3 bilhões às autoridades brasileiras.

Em nota, a Odebrecht reforçou que assinou acordo de leniência com autoridades do Brasil, Estados Unidos e Suíça. Nesta condição, está à disposição das autoridades para fornecer as informações necessárias que contribuam para avaliar a veracidade ou não dos números apresentados pelo laudo mencionado.