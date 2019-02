PF ABRE INQUÉRITO SOBRE SUSPEITAS DE CANDIDATURAS LARANJAS DO PSL EM MINAS

Caso envolve Ministro do Turismo; Marcelo Álvaro nega as acusações

A PF (Polícia Federal) abriu nesta 4ª feira (27.fev.2019) 1 inquérito para investigar suspeitas de candidaturas laranjas do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, em Minas Gerais. As investigações serão conduzidas pela PF-MG (Polícia Federal de Minas Gerais).

O caso, até então, vinha sendo investigado pelo MPF-MG (Ministério Público Federal de Minas), que chegou a enviar uma requisição à PF na última 6ª feira (22.fev.2019) pedindo ajuda na investigação.

As suspeitas envolvem o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que era presidente do diretório do PSL em Minas Gerais. Segundo reportagem publicada pelo jornal Folha de S. Paulo em 4 de fevereiro, o ministro teria patrocinado 1 esquema de laranjas no Estado que direcionou verbas públicas de campanha eleitoral para empresas ligadas ao seu gabinete na Câmara.

De acordo com a reportagem, o ministro indicou ao comando nacional do PSL e repassou R$ 279 mil para as candidatas Lilian Bernardino, Milla Fernandes, Débora Gomes e Naftali Tamar.

Marcelo Álvaro negou as acusações e em entrevista ao Jornal do SBT, em 25 de fevereiro, afirmou que “ninguém foi plantado pra ser candidato ou candidata” pelo PSL no Estado. O ministro ainda tentou levar a investigação do caso para o âmbito do STF (Supremo Tribunal Federal) em razão da prerrogativa do foro privilegiado. Mas o ministro Luiz Fux rejeitou o pedido.

O ministro também tentou retirar 13 reportagens da Folha do ar. A juíza Grace Correa Pereira Maia, da 9ª Vara Cível de Brasília, negou o pedido na 6ª feira.

Supostas candidatas laranjas

Lilian Bernardino, Milla Fernandes, Débora Gomes e Naftali Tamar não apresentaram desempenho significativo nas eleições. Juntas, receberam 2.084 votos, o que motivou as suspeitas de irregularidades.

Segundo a Folha de S. Paulo, do dinheiro repassado, ao menos R$ 85.000 foram para as contas de 4 empresas de conhecidos ou parentes de Marcelo.

Em 19 de fevereiro, Cleuzenir Barbosa, candidata a deputada estadual em 2018, confirmou ao jornal que existiu 1 esquema de lavagem de dinheiro no diretório mineiro do PSL e disse que o Marcelo Álvaro Antônio sabia da atividade ilegal.

“Era o seguinte: nós mulheres iríamos lavar o dinheiro para eles. Esse era o esquema. O dinheiro viria para mim e retornaria para eles. R$ 10.000 foi o que me falaram que eu poderia ficar, foi aí que eu vi que tinha erro. Eles falaram que eu poderia fazer o que eu quisesse. Onde já se viu isso?”, questionou.

Nas acusações feitas para a polícia e para o Ministério Público, a ex-deputada afirmou ter sofrido pressão de Roberto Soares e Haissander de Paula, assessores do ministro. Ambos teriam pedido de volta R$ 50.000 dos R$ 60.000 recebidos por ela do fundo eleitoral do PSL.

Em 20 de fevereiro, Cleuzenir ainda chegou a divulgar conversas que teve com o ex-assessor do ministro, Haissander de Paula. As mensagens mostram que ele a cobrou sobre a devolução de uma verba de campanha para uma empresa ligada a outro assessor do ministro.

Como foram os casos dos R$ 279 mil

A candidata a deputada estadual Lilian Bernardino recebeu R$ 65.000 de recursos públicos. Repassou R$14.900 para 2 empresas de comunicação de 1 irmão de Roberto Silva Soares, conhecido como Robertinho Soares, que foi assessor do gabinete de Álvaro e que coordenou sua campanha no vale do Rio Doce.

Recebeu ainda R$ 10.000 para uma gráfica de uma sócia do irmão de Robertinho, R$ 11.000 para empresa do responsável pela divulgação do mandato de Álvaro Antônio e hoje assessor especial do Ministério do Turismo, Mateus Von Rondon Martins.

Lilian também declarou gasto de R$ 2.500 com Edmilson Luiz Alves. Ela afirmou à Justiça Eleitoral que Edmilson foi responsável por fazer atividades de militância e mobilização de rua para a campanha.

Mila Fernandes, que tentou ser deputada federal e recebeu 334 votos, alegou ter gasto os R$ 72.000 que recebeu, sendo R$ 4.900 para Mateus Von Rondon.

Já Débora Gomes –que disputou o pleito para deputada estadual, com 885 votos– afirmou ter feito seus principais gastos em firmas vinculadas ao ministro com R$ 30.000 voltados nas empresas do irmão de Robertinho, R$ 10.000 em uma sócia do mesmo e R$ 7.600 para Mateus Von Rondon.

Não eleita deputada federal (669 votos), Naftali Tamar recebeu R$ 70.000. Destes, declarou ter gastado com Mateus Von Rondon R$ 9.000. Rondon confirmou que trabalhou efetivamente para as 4 candidatas.

O que diz o governo

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni disse no dia 21 de fevereiro que não se cogita a demissão o ministro do Turismo por enquanto.

“Claro que o governo observa, acompanha, mas não tem nada nesse sentido [de demitir o ministro], nesse momento, não”, disse Onyx.

