PETROPAR AHORRÓ US$ 21 MILLONES EN LOS PAGOS DE PREMIOS A PROVEEDORAS

En siete meses de gestión, Petróleos Paraguayos (Petropar) bajó la cotización del premio por compra de gasoil, de US$ 37 por metro cúbico a US$ 2 y eso se refleja en el precio final al consumidor y en un ahorro de US$ 21 millones; eventos documentados que el periódico ABC Color desconoce. Eddie Jara Rojas, presidente de la petrolera del Estado, asegura que al diario de Aldo Zuccolillo no le interesa hacer conocer la verdad, sino predisponer a la opinión pública contra Petropar y contra el gobierno. La petrolera estatal vende 600 mil metros cúbicos de gasoil al año; y en este momento dispone de US$ 21 millones de ahorro en siete meses.

Los componentes de la estructura de costo del gasoil incluyen, además del precio internacional del carburante, el premio que cobran los proveedores y es lo que cotiza y es en este ítem donde produce la competencia. El precio de referencia internacional siempre es el mismo.

La publicación del diario ABC Color que asegura la existencia de una sobrefacturación o sobreprecio 111% más caro por el premio del diésel.

Eddie Jara Rojas, presidente de Petropar, asegura que “Lo que al periódico evita conocer es que de US$ 37 que se pagaba bajarlo a menos de US$ 2 por metro cúbico. No piden esa información; no les interesa saber cómo lo hicimos. Está totalmente documentado el proceso de bajar US$ 35 en menos de un año, lo que generó ahorros importantes a Petropar”.

Cuando asumió Jara Rojas a mediados del 2016, la petrolera pagaba el premio US$ 37 por metro cúbico (1.000 litros), “en junio, en mi primera licitación logramos que baje el premio que era US$ 37 a US$ 12 por cada 1.000 litros; era un contrato de 200 mil metros cúbicos (200 millones de litros de gasoil) y ese contrato tuvo un desarrollo normal hasta ahora que está llegando la última partida de ese contrato”.

El periódico ABC Color no cuenta que “en octubre conseguimos una oferta puntual de la firma Lukoil Pan Américas LLC., la misma que se menciona en la publicación, de US$ 4 por metro cúbico”; explicó el funcionario.

Esta compañía no tiene negocios en esta parte de la Región y por supuesto tampoco en Paraguay “y con gestiones serias logramos cotización para Paraguay y utilizamos un decreto que nos da la posibilidad de compras de spot; o de oportunidad, y es así por el precio. El 13 de octubre nos cotiza esta empresa a menos de US$ 4; bajaron 200% el premio”, destacó Jara Rojas.

ESTRATEGIA

Los estrategas comerciales de Petropar utilizaron la cotización de Lukoil Pan Américas LLC para conseguir precios aún más competitivos “y comunicamos a los demás proveedores de esta nueva situación. Esa fue una buena estrategia y los 6 y 7 de diciembre llamamos a nueva licitación de 200 millones de litros de gasoil y dos empresas, Glencore y Tranfigura bajaron históricamente sus premios a menos de US$ 2 por metro cúbico”.

Apunta Jara Rojas que al diario de Zuccolillo “no le interesa conocer nuestros documentos; elude nuestra versión de cómo hicimos para bajar de US$ 37 a 2% el pago de premio por metro cubico de gasoil en menos de un año”, explicó Jara Rojas y agregó que “Petropar vende 600 mil metros cúbicos de gasoil al año; y en este momento tenemos US$ 21 millones de ahorro en siete meses”.

“ABC PUBLICA FALSEDADES Y NO LE INTERESA NUESTRA VERSIÓN”

A nadie escapa que la búsqueda de la verdad exige el conocimiento de al menos dos versiones de lo que se investiga; menos a ABC Color, cuya concepción de la verdad se fundamenta en las directivas de su director, Aldo Zuccolillo. Esto último tampoco escapa a ningún periodista de la plantilla de este diario o de cualquier otro medio. Sobre esa base el o la periodista que investiga las adquisiciones de gasoil de Petropar “miente mucho. A su diario no le interesa la versión de la contraparte; jamás nos llamaron; mi teléfono nunca sonó; no les interesa esta documentación que tengo a la vista y que prueba nuestra gestión en la compra del gasoil, desde que asumí la administración”, dijo Eddie Jara Rojas, presidente de Petropar.

Asume el funcionario que la última publicación de ABC Color: “Petropar pagó 111% más por premio de gasoil en compra directa por decreto”, carece de veracidad y responde a intereses de su propietario “y el hecho de no buscar contrastar sus datos automáticamente desvaloriza la información que publica, y es evidente que la pretensión es predisponer a la ciudadanía contra Petropar y contra el gobierno”, dijo Jara Rojas.

Dijo que “Nosotros lo que hicimos es desarrollar nuevos negocios con nuevas empresas proveedoras y atrajimos a empresas gigantes a nivel mundial. Esta gestión hizo que ahorremos US$ 21 millones”.

Existen importantes antecedentes que hacen suponer que esta campaña del periódico responde al rechazo del gobierno a un proyecto de Miguel Ángel Zaldívar, yerno de Zuccolillo, de tercerizar servicios eléctricos de la ANDE. Zaldívar es esposo de Natalia Zuccolillo, actual directora del matutino.