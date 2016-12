PETRÓLEO OPERA EM BAIXA PELO SEGUNDO DIA SEGUIDO

Assim como ocorreu no dia anterior, a cotação do barril de petróleo continua caindo. Na véspera, ministro do Petróleo do Iraque, Jabbar al-Luaibi, afirmou que o país está comprometido com os limites de produção definidos na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) no mês passado.

Na manhã desta sexta-feira (23), o barril de petróleo Brent no mercado de futuros de Londres está registrando queda de 0,41% em relação ao fechamento da última quinta-feira (22), cotado a US$ 54,82. Já o barril de petróleo WTI registra queda de 0,44% cotado a US$ 52,51.

Na semana anterior, o Wall Street Journal informou que o Iraque planejava aumentar suas exportações da commodity em janeiro. O ministro iraquiano previu que os preços do barril fiquem na faixa entre US$ 50 e US$ 60, após os cortes serem implementados.