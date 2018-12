PETROBRAS SUSPENDE LANÇAMENTOS DE PROJETOS DE VENDA DE ATIVOS

Marco Aurélio Mello suspendeu decreto; Contratos alcançaram US$ 8,3 bilhões

A Petrobras informou na noite desta 5ª feira (20.dez.2018) que vai suspender o lançamento de projetos de desinvestimentos de ativos em exploração e produção. Eis a íntegra do comunicado ao mercado.

O anúncio vem após o ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal) atender uma ação do PT e suspender efeitos do decreto que define regras de governança para cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás pela estatal.

O decreto 9.355, de abril deste ano, permitia que a estatal vendesse, por exemplo, blocos de petróleo para outras empresas sem necessidade de fazer licitação. A decisão será submetida ao plenário do STF, mas ainda não há data para que isso ocorra.

“A Petrobras esclarece que estuda alternativas para prosseguir com seu programa de desinvestimentos, conforme a legislação vigente e em respeito aos limites da liminar”, informou a empresa.

No entendimento da estatal, a decisão não impede a continuidade dos processos de desinvestimentos iniciados antes de maio de 2018, conforme determina a Lei das Estatais.

A legislação determina que “permanecem regidos pela legislação anterior procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até o final do prazo previsto no caput [24 meses, terminando em maio de 2018].”

A empresa ainda defendeu a importância de vender ativos “para a redução do seu nível de endividamento e geração de valor através da gestão ativa de portfólio”.

No biênio 2017 e 2018, a empresa alcançou US$ 8,3 bilhões em assinaturas de contratos relativos ao programa de parcerias e desinvestimentos.

(Com Poder360)