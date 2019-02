PESQUISA: ITAIPU É A MELHOR EMPRESA PÚBLICA DO PARANÁ PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

A usina de Itaipu é considerada a melhor empresa pública do Paraná e a segunda melhor para o desenvolvimento do Brasil pelos moradores da região Oeste do Estado, segundo pesquisa feita pela Radar Inteligência em 15 municípios do Oeste paranaense e um do Mato Grosso do Sul

Em comparação com levantamentos similares, feitos anteriormente na região, é a primeira vez que a usina lidera a lista das companhias mais importantes do Estado e figura também quase no topo da relação das melhores do Brasil, na opinião dos entrevistados.

A pesquisa mostra ainda que a imagem da binacional é positiva para 93,7% da população entrevistada. Essa percepção favorável vem aumentando ano a ano, com a divulgação da ampliação da missão de Itaipu, que hoje atua em 54 municípios do Oeste do Paraná.

O levantamento foi feito entre os dias 14 e 23 de janeiro deste ano e envolveu um público de 1.304 entrevistados, entre moradores dos municípios paranaenses de Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Assis Chateaubriand, Guaíra, Palotina, São Miguel do Iguaçu, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, Terra Roxa, Matelândia, Corbélia e Altônia. No Mato Grosso do Sul, a pesquisa ouviu moradores de Mundo Novo.

As ações de maior destaque de Itaipu, de acordo com o resultado da pesquisa, foram a produção de energia, com índice favorável de 95,4%; preservação do meio ambiente, com 87,5%; geração de empregos, com 86,9%; promoção de turismo, com 85,3%; desenvolvimento regional, com 80,3%; e integração do Brasil e Paraguai, com 82,6% de índice favorável.

No item desenvolvimento regional, a avaliação positiva saltou de 76% na última pesquisa, feita em novembro de 2017, para 85% em janeiro deste ano.

Outros temas

A pesquisa apontou ainda que 82% das pessoas são a favor da construção de duas novas pontes ligando o Brasil ao Paraguai, uma delas entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Presidente Franco, e outra entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Franco.

As duas obras fazem parte de acordo já assinado entre os governos dos dois países, depois de consulta do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil à Advocacia Geral da União, que deu parecer favorável.

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Marcos Stamm, a pesquisa mostra o resultado do trabalho que a empresa desenvolve nestes quase 35 anos de operação, com o desdobramento da maior ampliação de sua missão, com ênfase no aumento de sua área de abrangência.

É, ainda, segundo Stamm, o reconhecimento das mais diversas ações que são realizadas em várias frentes, entre elas, de iniciativas socioambientais e de pesquisa com o Parque Tecnológico Itaipu, apresentando soluções em demandas que precisavam ser atendidas. “A empresa que poderia ser vista com um problema para muitos, hoje é símbolo de desenvolvimento e satisfação alcançado no conceito de melhor empresa pública do Paraná para o desenvolvimento do Brasil”, afirma.

Respostas espontâneas

Metade dos entrevistados pela pesquisa respondeu, espontaneamente, que conhece grande parte das iniciativas e ações da Itaipu. Os programas mais lembrados são o Cultivando Água Boa, de ações socioambientais, e o Veículo Elétrico (VE), de desenvolvimento de protótipos, baterias e soluções de mobilidade urbana. O Parque Tecnológico Itaipu (PTI), braço da usina para o desenvolvimento de soluções tecnológicas e de pesquisas em vários campos, também foi muito lembrado.

Do total dos entrevistados, 51,2% já visitaram a usina como turistas e, desses, 93% gostariam de visitar novamente a hidrelétrica. Na pesquisa, 45% disseram conhecer o PTI, que recebeu 62% de aprovação. Já o Veículo Elétrico é conhecido por 61,5% do público entrevistado e recebeu aprovação de 72%.

Apoio

Cerca de 70% dos entrevistados aprovam os convênios de Itaipu para a construção de obras e de infraestrutura nos municípios do Oeste. Mais de 50% dos entrevistados são favoráveis ao apoio de Itaipu ao desenvolvimento do esporte (canoagem, atletismo, vela, rafting, futebol de campo, futebol de areia e futebol de salão).

Já um total de 35% conhece ou ouviu falar do Natal de Foz, que tem patrocínio da usina binacional. Desse percentual, 51% aprovam a participação de Itaipu no evento. O Natal faz parte do calendário de eventos que contribuem para atrair turistas e moradores da região para Foz do Iguaçu.

A construção do Mercado Municipal de Foz do Iguaçu, financiada pela Itaipu, também tem aprovação de mais de 50% dos entrevistados. O espaço deve ser entregue para a população iguaçuense neste ano e, além de criar um ponto de encontro para moradores, também pode se tornar mais um atrativo para os visitantes.

A margem de erro da pesquisa, que tinha como objetivo avaliar a imagem de Itaipu entre o público da área de abrangência das ações e iniciativas da empresa, é de 3%.

Perfil

Entre os 1.304 entrevistados, 619 são do sexo masculino e outros 685 do sexo feminino. Do total, 562 têm ensino fundamental completo, 547 ensino médio incompleto ou completo e 195 cursaram o ensino superior.

Do total de entrevistados, 47,1% têm renda familiar de até dois salários mínimos; 47%, de dois a cinco mínimos; e 5,7% têm renda familiar superior a 5 salários mínimos.

