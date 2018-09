PESQUISA IBOPE NO PARANÁ: RATINHO, 44%; CIDA, 17%; ARRUDA, 10%; DR. ROSINHA, 6%

Buchi, 2%; Piva, Bernardo, Ebara e Bernardi, 1%. Geonísio não atinge 1%. Levantamento foi feito entre os dias 24 e 26 de setembro

Pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira (27) aponta os seguintes percentuais de intenção de voto para o governo do Paraná:

– Ratinho Junior (PSD): 44%

– Cida Borghetti (PP): 17%

– João Arruda (MDB): 10%

– Doutor Rosinha (PT): 6%

– Ogier Buchi (PSL): 2%

– Professor Piva (PSOL): 1%

– Professor Ivan Bernardo (PSTU): 1%

– Priscila Ebara (PCO): 1%

– Jorge Bernardi (Rede): 1%

– Geonísio Marinho (PRTB): 0%

– Brancos/nulos: 9%

– Não sabe: 9%

A pesquisa foi encomendada pela RPC. É o terceiro levantamento do Ibope realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral.

O candidato Ogier Buchi (PSL) tentou impugnar a divulgação da pesquisa. O desembargador Tito Campos de Paula, da Justiça Eleitoral, negou o pedido mas determinou que fosse colocado o seguinte esclarecimento. “A pesquisa está sendo impugnada por representação eleitoral em razão de alegadas discrepâncias técnicas concernentes à estratificação do eleitorado”.

No levantamento anterior, feito de 1 a 4 de setembro, os percentuais de intenção de votos eram os seguintes: Ratinho Junior: 42%; Cida Borghetti: 13%; João Arruda: 6%; Doutor Rosinha: 4%; Ogier Buchi: 1%; Professor Piva: 1%; Professor Ivan Bernardo: 1%; Priscila Ebara: 1%; Jorge Bernardi: 1%; Geonísio Marinho: 0%; Brancos/nulos: 16%; Não sabe: 14%.

Segundo turno

O Ibope também apresentou cenários para o segundo turno:

– Ratinho Junior 56% x 24% Cida Borghetti (branco/nulo: 14% x não sabe/não respondeu: 6%)

– Ratinho Junior 60% x 20% João Arruda (branco/nulo: 14% x não sabe/não respondeu: 6%)

– Cida Borghetti 41% x 29% João Arruda (branco/nulo: 22% x não sabe/não respondeu: 9%)

Espontânea

Na modalidade espontânea da pesquisa Ibope (em que o pesquisador somente pergunta ao eleitor em quem ele pretende votar, sem apresentar a relação de candidatos), o resultado foi o seguinte no levantamento feito entre 24 e 26 de setembro:

– Ratinho Junior (PSD): 25%

– Cida Borghetti (PP): 8%

– João Arruda (MDB): 4%

– Doutor Rosinha (PT): 3%

– Ogier Buchi (PSL): 1%

– Professor Ivan Bernardo (PSTU): 0%

– Jorge Bernardi (Rede): 0%

– Outros: 2%

– Brancos/nulos: 14%

– Não sabe: 42%

Rejeição

O Ibope também mediu a taxa de rejeição (o eleitor deve dizer em qual dos candidatos não votaria de jeito nenhum). Nesse item, os entrevistados puderam escolher mais de um nome. Veja os índices no levantamento feito entre 24 e 26 de setembro:

– Doutor Rosinha (PT): 24%

– Cida Borghetti (PP): 20%

– Ratinho Junior (PSD): 14%

– João Arruda (MDB): 12%

– Professor Piva (PSOL): 9%

– Priscila Ebara (PCO): 9%

– Geonísio Marinho (PRTB): 6%

– Ogier Buchi (PSL): 6%

– Jorge Bernardi (Rede): 6%

– Professor Ivan Bernardo (PSTU): 5%

– Poderia votar em todos (esp.): 8%

– Não sabe: 29%

O Ibope também perguntou a intenção de voto para o Senado no Paraná.

Sobre a pesquisa desta quinta-feira, 27

– Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos

– Quem foi ouvido: 1204 eleitores de todas as regiões do estado, com 16 anos ou mais

– Quando a pesquisa foi feita: de 24 a 26 de setembro

– Registro no TRE: PR‐07128/2018

– Registro no TSE: BR‐03369/2018

– O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro

– 0% significa que o candidato não atingiu 1%. Traço significa que o candidato não foi citado por nenhum entrevistado

