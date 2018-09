PESQUISA IBOPE NO PARANÁ: RATINHO, 42%; CIDA, 13%

Arruda tem 6%; Rosinha, 4%; Piva, Buchi, Bernardo, Ebara e Bernardi, 1%. Geonísio Marinho não atinge 1%. Levantamento foi feito entre os dias 1 a 4 de setembro

Pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira (4) aponta os seguintes percentuais de intenção de voto para o governo do Paraná:

– Ratinho Junior (PSD): 42%

– Cida Borghetti (Progressista): 13%

– João Arruda (MDB): 6%

– Doutor Rosinha (PT): 4%

– Ogier Buchi (PSL): 1%

– Professor Piva (PSOL): 1%

– Professor Ivan Bernardo (PSTU): 1%

– Priscila Ebara (PCO): 1%

– Jorge Bernardi (Rede): 1%

– Marinho (PRTB): 0%

– Brancos/nulos: 16%

– Não sabe: 14%

A pesquisa foi encomendada pela RPC. É o segundo levantamento do Ibope realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral.

No levantamento anterior, feito de 19 a 21 de agosto, os percentuais de intenção de votos eram os seguintes:

– Ratinho Junior (PSD): 33%

– Cida Borghetti (Progressista): 15%

– João Arruda (MDB): 5%

– Doutor Rosinha (PT): 3%

– Professor Piva (PSOL): 2%

– Ogier Buchi (PSL): 1%

– Professor Ivan Bernardo (PSTU): 1%

– Priscila Ebara (PCO): 1%

– Jorge Bernardi (Rede): 1%

– Geonísio Marinho (PRTB): 0%

– Brancos/nulos: 22%

– Não sabe: 15%

Sobre a pesquisa divulgada nesta terça, 4

Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Quem foi ouvido: 1.204 eleitores de todas as regiões do estado, com 16 anos ou mais.

Quando a pesquisa foi feita: 1 a 4 de setembro.

Registro no TRE: PR-04985/2018.

Registro no TSE: BR-01988/2018.

O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. 0% significa que o candidato não atingiu 1%. Traço significa que o candidato não foi citado por nenhum entrevistado.

Espontânea

Na modalidade espontânea da pesquisa Ibope (em que o pesquisador somente pergunta ao eleitor em quem ele pretende votar, sem apresentar a relação de candidatos), o resultado foi o seguinte:

– Ratinho Junior (PSD): 17%

– Cida Borghetti (Progressista): 5%

– João Arruda (MDB): 2%

– Doutor Rosinha (PT): 1%

– Ogier Buchi (PSL): 0%

– Professor Piva (PSOL): 0%

– Professor Ivan Bernardo (PSTU): 0%

– Jorge Bernardi (Rede): 0%

– Outros: 2%

– Brancos/nulos: 15%

– Não sabe: 57%

2º turno

O Ibope consultou pela primeira vez a intenção de voto no segundo turno. Veja os números:

– Ratinho Junior (PSD): 58%

– Cida Borghetti (Progressista): 20%

– Branco/nulo: 15%

– Não sabe/não respondeu: 7%

Rejeição

O Ibope também mediu a taxa de rejeição (o eleitor deve dizer em qual dos candidatos não votaria de jeito nenhum). Nesse item, os entrevistados puderam escolher mais de um nome. Veja os índices:

– Cida Borghetti (Progressista): 17%

– Doutor Rosinha (PT): 17%

– Ratinho Junior (PSD): 12%

– João Arruda (MDB): 11%

– Professor Piva (PSOL): 9%

– Priscila Ebara (PCO): 7%

– Geonísio Marinho (PRTB): 5%

– Professor Ivan Bernardo (PSTU): 5%

– Jorge Bernardi (Rede): 5%

– Ogier Buchi (PSL): 5%

– Votaria em todos: 12%

– Não sabe/não respondeu: 33%

(Com G1)