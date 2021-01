Por Caio Gottlieb

Depois de enlutar o mundo empresarial e político de Cascavel tirando a vida do ex-vice-prefeito Plinio Destro no final de dezembro, a Covid-19 abriu o Ano Novo trazendo tristeza também para o setor produtivo de Foz do Iguaçu ao causar o falecimento de Santo Salvatti, dono do tradicional hotel San Martin.

Catarinense de Concórdia, ele desembarcou na tríplice fronteira no início da década de 1960 para tocar os negócios da família no ramo de exportação de madeiras e logo percebeu o potencial turístico da terra das Cataratas, tornando-se um dos mais destacados e carismáticos investidores e líderes do segmento.

Foi sócio-fundador da associação que deu origem ao Sindicato dos Hotéis e fez história ao inaugurar em meados dos anos 70 o icônico hotel Salvatti, instalado em um moderno edifício de 15 andares, que já hospedou celebridades como o cantor Roberto Carlos e abrigava à época um cinema com 1200 lugares e a primeira discoteca da cidade.

Deixou grandes exemplos de empreendedorismo e de amor a Foz, e uma imensa saudade no coração dos familiares e amigos.

