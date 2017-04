PEN muda comando local e é o primeiro partido político a definir nome para pré-candidato a deputado em Foz

Vereador Dr. Brito assume presidência do PEN/Foz e é lançado como pré-candidato a deputado pelo partido

O Partido Ecológico Nacional – PEN, acaba de passar por uma restruturação total em sua direção em Foz do Iguaçu. O médico e vereador Luiz José de Brito, assumiu a presidência local da agremiação partidária, tendo como vice-presidente o professor de direito e funcionário público estadual, Dirceu Pedralli como seu vice.

Na quinta-feira passada (dia 20), a nova Executiva Municipal se reuniu pela primeira vez e tratou de diversos assuntos da pauta do dia, inclusive sobre candidaturas próprias nas eleições para deputado em 2018, fincando deliberado o nome do vereador e presidente do partido, Dr. Luiz Brito, como sendo pré-candidato a deputado estadual.

Ontem, domingo (23), a direção estadual do PEN fez contato com o presidente do PEN/Foz, Dr. Brito, e seu vice, Dirceu Predralli, parabenizando a todos da Executiva Municipal local, pela iniciativa em disputar o pleito par deputado estadual.

Candidatura a Deputado Federal – O vice-presidente do PEN/Foz, Dirceu Pedralli foi indicado pela Estadual do PEN para a uma eventual candidatura a deputado federal, “dobrando” com o Dr. Brito que já está confirmado como pré-candidato ao parlamento estadual.

“Me sinto honrado pela indicação de nosso nome e discutiremos essa indicação de nosso comando estadual com nossos demais companheiros da Executiva do PEN/Foz. Seria uma honra disputar o pleito tendo como companheiro de chapa o Dr. Brito, nosso presidente, que muito nos tem orgulhado a todos no partido, por seu destacado trabalho como vereador.”, destacou Pedralli, que terá sua a indicação deliberada na próxima reunião da Executiva local do partido.

Para o presidente do PEN/Foz existe espaço para o surgimento de novos nomes no cenário político iguaçuense. “Fazemos parte de um partido comprometido com o meio ambiente e a sustentabilidade. Somos uma opção para que busca alternativa compatível com o anseio da população em geral. Somos um partido relativamente novo e sem os problemas que tanto causam contrariedade ao cidadão em nosso país, estado e cidade, onde existe um clamor popular por mudança na política. Nos consideramos como aptos a atender este clamor.”, destaca o Dr. Luiz Brito.

Sobre o posicionamento ante a futura administração municipal do prefeito eleito de Foz, Chico Brasileiro (PSD), o presidente do PEN esclarece que “Deliberamos em nossa reunião da Executiva Municipal na quinta-feira (20), que não poderíamos ter uma posição que não a de apoio ao prefeito Chico Brasileiro. Nossa cidade precisa superar o difícil momento pelo qual passa. Estamos na maior crise econômica e moral de nossa cidade. Chico Brasileiro está recebendo de Inês Weizemann, prefeita em exercício, uma ‘casa’ que começou a ser colada em ordem neste curto período de governo dela e o PEN está ao dispor para continuar ajudando a reconstruir nosso município e a resgatar autoestima do iguaçuense. ”, finalizou o Dr. Brito.

Novo Comando do PEN/Foz – Luiz José de Brito (Presidente); Dirceu Pedralli (Vice-presidente); Esio Luiz Rasch (2º Vice-presidente); Larissa Suellen Chinelatto de Moraes Reis (Secretária-geral); Iracele Galli de Souza (Secretária Executiva); Aline dos Santos (Tesoureira); Edimar Leite (2º Tesoureio); Darlon Dutra (Secretário de Comunicação e Mobilização); Maria José de Menezes Gomes (Vogal); Edson Fernando da Silva (2º Vogal) e Dhiogo Raphael Anoiz (3º Vogal).

(Da Gazeta)