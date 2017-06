“PEIXADA DOS AMIGOS” TRAZ RECEITA INÉDITA FEITA POR PESCADORES E IFPR

Os moradores de Foz do Iguaçu terão uma opção gastronômica diferente para o almoço do próximo domingo, dia 02 de julho. A Colônia de Pescadores da Z-12 promove no Clube 1 de maio, a “Peixada dos Amigos”. No cardápio, um filé de peixe com um atrativo especial: o molho do pescador, uma receita inédita elaborada por professores do Instituto Federal do Paraná em conjunto com os pescadores locais, que será lançada, nesta semana, durante o Festival de Turismo. Além de desfrutar os novos sabores, ao valor unitário de R$25 cada refeição, o morador estará contribuindo para fortalecer o setor, pois toda renda será empregada para construção de um abatedouro de peixes.

A iniciativa que tem o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Itaipu Binacional, Sindhotéis, Fundação Cultural, Instituto Federal do Paraná, Emater, Sicredi e Íbis Hotéis, visa construir as condições necessárias para fomentar a atividade de pesca e assim, ampliar o consumo e garantir mercado para a produção local.

A construção do abatedouro é uma das medidas que contribui para expandir o mercado. A obra é uma exigência da Vigilância Sanitária para que a Colônia receba a certificação sanitária e esteja apta a expandir a comercialização da produção local. De acordo com o Presidente da Colônia, Flávio Kabroski, com a formalização, mais de 300 pescadores e suas famílias serão beneficiados, gerando importantes impactos econômicos e sociais. “A obra pode triplicar a produção a partir do momento que os pescadores profissionais certificarem o produto”, explicou.

Para alcançar os objetivos, Flávio, espera lotar o Clube 1 de maio, que tem capacidade para 600 pessoas. “A atividade tem uma função social e econômica importante, e vai contribuir para a vida de centenas de famílias”, completou. Além do consumo no local, as pessoas poderão comprar a refeição e levar para casa, bastando trazer uma embalagem para acondicionar o peixe.

Atualmente, Foz do Iguaçu conta com uma produção de aproximadamente 100 toneladas de peixe por ano, que envolvem milhares de pescadores na pesca extrativista e na modalidade de engorda em tanque. De acordo com o Secretário Municipal de Agricultura, Thiago Kodama, a intenção é viabilizar e potencializar o setor, fazendo com que a produção chegue às mesas dos moradores de Foz e futuramente, a outros mercados. “A Secretaria está promovendo suporte técnico com apoio de outras instituições para expandir o setor, com o fomento da produção a fim de abastecer o mercado interno. Mas a intenção, futuramente, com a formalização e as medidas para ampliar os negócios, é expandir para outros mercados”.

Pontos de venda

Os pontos de venda são o Clube 1º de Maio, localizado na Avenida Mário Filho, número 28, Morumbi, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h ou direto na Colônia de Pescadores, na Rua Jorge Sanways, número 30, próximo a margem do Rio Paraná das 8h ás 12h.

Com PMFI