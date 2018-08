PEDIDO ESPECIAL A MARITO

Gustavo Centurión, quien se identificó como dirigente de Colorado Añeteté, anunció este martes una movilización frente a la casa del presidente electo, Mario Abdo, para exigirle que impulse la renuncia de Óscar González Daher y otros legisladores

“Pediremos al presidente electo que se aleje de las personas que ensucian al Partido Colorado. Pediremos la renuncia de Óscar González Daher y de Víctor Bogado. También la de Carlos Núñez”, informó Centurión en conversación este martes con radio ABC Cardinal.

Para hacer este pedido, varios dirigentes del movimiento Colorado Añeteté anuncian una movilización desde las 7:00 de este martes en la residencia del presidente electo, conocida como “Marito Róga”, ubicada en el barrio Republicano de Asunción.

“Bien sabemos que el presidente de la República (por Marito Abdo) representa a su movimiento. Nosotros no somos tontos. Nosotros sabemos que él es líder absoluto del Partido Colorado. Pedro Alliana es un llavero de Horacio Cartes (…) os dirigentes no le llevamos en cuenta a Pedro Alliana porque no hace nada por el partido, no hace nada por el bien del Paraguay”, afirmó Centurión.

El dirigente colorado agregó que su grupo está “cansado de González Daher y de las personas que ensucian al país y al Partido Colorado”. “Nosotros creemos que Mario Abdo representa al Partido Colorado. Nosotros estamos pagando las consecuencias generadas por González Daher y Víctor Bogado”, argumentó. Hasta el momento, solo oficiales de Policía custodian la zona de la residencia del presidente electo.

(Com ABC Color)