PCdoB PREFERE APOIAR RODRIGO MAIA, MAS DISCUTIRÁ TEMA COM PSB E PDT, DIZ PRESIDENTE DO PARTIDO

Atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM) tenta a reeleição. Alguns partidos de oposição ao governo resistem a apoiá-lo principalmente porque o PSL, de Bolsonaro, o apoia

A presidente do PCdoB, Luciana Santos (PE), afirmou nesta terça-feira (15) que o partido prefere apoiar a candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ) a presidente da Câmara dos Deputados.

Segundo Luciana, porém, o eventual apoio ao deputado ainda depende de conversas com dirigentes de PSB e PDT. Ela deu as informações após uma reunião da legenda.

Atual presidente da Casa, Maia assumiu o posto em 2016 e tenta a segunda reeleição.

Partidos de oposição ao governo resistem a apoiar Maia principalmente porque o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, já declarou apoio à reeleição dele.

“Temos uma preferência pela candidatura do Rodrigo Maia”, afirmou Luciana Santos.

A avaliação do PCdoB é que, nos três anos à frente do comando da Câmara, Maia demonstrou que respeita acordos, além de dar espaço para a oposição se manifestar.

“Nossa relação política com Rodrigo Maia não vem de hoje. Ele tem tido uma atitude de cumprir compromissos, é democrático e tem uma conduta de respeito à institucionalidade num momento em que há muito desequilíbrio no sistema de poder político no Brasil”, disse Luciana.

Segundo a presidente do PCdoB, a reunião com PSB e PDT será ainda na noite desta terça-feira, na sede do PSB, em Brasília.

Até o momento, 12 partidos já declararam apoio à candidatura de Rodrigo Maia. A eleição na Câmara está marcada para 1º de fevereiro, e o futuro presidente responderá pela Casa pelos próximos dois anos.

Cabe ao presidente da Câmara, entre outros pontos, definir com os líderes partidários quais projetos serão votados pelo plenário da Casa.

O presidente da Câmara é o segundo na linha sucessória da Presidência, ou seja, assume o comando do país nas ausências do presidente da República e do vice-presidente.

Articulação

Nos últimos dias, PDT e PSB, após reunirem as bancadas, chegaram a indicativos opostos.

Os pedetistas estão dispostos a apoiar Maia, enquanto a maioria dos deputados do PSB vê a alternativa como inviável em razão do apoio do PSL ao atual presidente da Câmara.

A presidente do PCdoB disse que, além do que ela chamou de “bloquinho” com PDT e PSB, o PCdoB também vai tentar costurar um bloco mais amplo, com outros partidos, como o PP, para disputar as vagas da Mesa Diretora.

Além da presidência da Câmara, também estão em disputa duas vices-presidências e quatro secretarias, responsáveis pela gestão administrativa.

“Não só firmar uma coesão maior de um bloquinho que já foi anunciado, mas ir para um bloco mais amplo, seja da oposição, como é o caso do PSOL, seja de partidos que ainda não se posicionaram na oposição, mas que são de centro, mas que têm disposição de fazer um bloco com a gente. E esse bloco, para nós, não teria o PSL. No mais, estamos à disposição para fazer um bloco de modo a garantir uma presença maior nesses espaços de atuação política”, afirmou a presidente do PCdoB.

(Com G1)