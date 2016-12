PAULO MAC DONALD ENTRA COM RECURSO NO STF PARA REVERTER DECISÃO DO TSE

Os advogados do candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, Paulo Mac Donald Ghisi (PDT) entraram com embargos de declaração junto ao Superior Tribunal Federal (STF) questionando e tentando reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na terça-feira (13), os ministros decidiram por quatro votos a três manter a impugnação da candidatura de Mac Donald e determinar novas eleições para prefeito. Ele teve a maioria dos votos nas eleições municipais em outubro, porém, por conta da indefinição do caso na Justiça, os votos apareceram como nulos.

A candidatura do ex-prefeito havia sido impugnada em função de condenações por improbidade administrativa em instância superior, condição prevista na Lei da Ficha Limpa e que o deixaria inelegível.

Segundo a Justiça Eleitoral, as novas eleições só devem ser suspensas caso o STF aceite o recurso apresentado por Mac Donald e se manifeste por meio de uma medida cautelar.

E, somente depois de receber o processo julgado pelo TSE é que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) deverá marcar a data e organizar a eleição na cidade. Novos candidatos, além daqueles que já participaram da disputa em outubro, poderão concorrer ao cargo.

O candidato Chico Brasileiro (PSD), que teve o segundo maior número de votos, informou nesta segunda-feira que o partido em Brasília (DF) apresentou pedidos de esclarecimentos sobre a determinação de novas eleições.

O Ministério Público Eleitoral também entrou com recurso extraordinário no STF para que não haja novas eleições.

Com a indefinição, a partir do dia 1º de janeiro de 2017 a prefeitura será comandada pelo presidente da Câmara de Vereadores, que deverá ser eleito neste dia.

