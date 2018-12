PATRULHA MARIA DA PENHA RECEBE DUAS NOVAS VIATURAS

Veículos serão utilizados pelas equipes da Secretaria de Segurança para fiscalizar as medidas protetivas impostas pelo Poder Judiciário

O Governo Municipal fez a entrega de duas novas viaturas para a Patrulha Maria da Penha, que atua na fiscalização das medidas protetivas impostas pelo Poder Judiciário em Foz do Iguaçu. O repasse aconteceu na tarde dessa sexta-feira (14) em frente à Fundação Cultural, na Rua Benjamin Constant.

O evento contou com a presença do prefeito, do Secretário Municipal de Segurança Reginaldo da Silva, além de outros secretários, vereadores, representantes de entidades e autoridades locais.

Os dois veículos são da marca Ford modelo Ecosport 1.6, e estão equipados com rádio comunicador, dispositivo de iluminação intermitente e sonorização. A aquisição das viaturas foi possível através da mobilização da Secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade por meio de emendas impositivas da Câmara de Vereadores, uma delas de autoria da vereadora Rosane Bonho, também presente no evento.

“Essas viaturas simbolizam um trabalho de luta em defesa das mulheres, mas esse é só o começo de uma grande mudança que precisamos fazer. A sociedade precisa trabalhar pela cultura de paz e respeito pelas mulheres” disse o prefeito Chico Brasileiro.

A secretária de Direitos Humanos afirmou que ainda é preciso avançar para garantirmos uma sociedade justa. “Somos diferentes, porem não desiguais. Ainda vivemos numa sociedade desigual e precisamos avançar na garantia dos direitos das mulheres. Por isso, ações como essa nos trazem contentamento”, afirmou.

Ampliação

Com o acréscimo dessas duas viaturas, o atendimento será estendido a toda a cidade de Foz do Iguaçu, intensificando o combate a violência contra a mulher. “Hoje atuamos em três regiões da cidade (Leste, Nordeste e Sul) e poderemos ampliar a cobertura, garantindo os direitos das mulheres”, adiantou a coordenadora da Patrulha, Iraci Pereira.

Somente nesse ano a equipe já realizou 4.471 visitas de fiscalização e atendeu a 600 mulheres. A Patrulha também efetuou 10 prisões em flagrante, por descumprimento de medida protetiva. Através do celular da Patrulha é feito, também, o monitoramento eletrônico de 17 representados por descumprimento da medida protetiva.

A Patrulha Maria da Penha tem como objetivo de garantir o cumprimento das medidas protetivas às mulheres vítimas de violência doméstica no município, de acordo com a Lei Federal nº 11.340/2006.

Novos equipamentos

Na próxima semana a Fundação Cultural fará o repasse de diversos instrumentos musicais ao projeto social “Canto que Encanta” que esse ano completou 18 anos de atividades. O projeto receberá 4 baterias de 7 peças, 5 guitarras, 5 contrabaixo, 05 cubos para baixo, 5 teclados, 5 violões elétricos, 5 mesas de som amplificadas, 10 microfones sem fio e 10 caixas de som. Os recursos para aquisição foram disponibilizados através de emendas impositivas da Câmara de Vereadores. A entrega está prevista para terça-feira (18) em local a ser definido.

Na ocasião também serão entregues duas viaturas para a Guarda Municipal, adquiridas com recursos próprios do município. Os veículos, da marca Ford modelo Ecosport 1.5, já estão equipados com rádio comunicador, dispositivo de iluminação intermitente e sonorização.

(Com AMN)