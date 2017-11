Passaporte 3 Maravilhas já está à venda em Foz do Iguaçu

O Passaporte 3 Maravilhas, espécie de “bilhete único” de acesso à usina de Itaipu, às Cataratas do Iguaçu e ao Marco das Três Fronteiras, já está à venda em guichês específicos instalados nos três atrativos, em Foz do Iguaçu. O serviço permite ao visitante o ingresso no Parque Nacional do Iguaçu, entrada no Marco das Três Fronteiras e passeios em Itaipu (Visita Panorâmica com gratuidade para o Ecomuseu).

A compra unificada garante descontos que vão de 10% (lojas, serviços de fotografia e restaurantes dos atrativos) a 50% (estacionamento). O valor do Passaporte difere conforme a origem dos turistas (brasileiros, estrangeiros, estrangeiros do Mercosul) e categoria (estudantes, crianças ou idosos). É possível consultar os descontos e outras vantagens no site http://passaporte3maravilhas.com.br/.

A comercialização começou no dia 1º e só é feita nos pontos de venda, mediante apresentação de documento (o Passaporte é pessoal e intransferível).

Como comprar

O benefício pode ser adquirido no Complexo Turístico Itaipu, diariamente, das 8h às 17h (Av. Tancredo Neves, 6702). Mais informações pelo telefone (45) 3576-7000 ou info@turismoitaipu.com.br.

No Parque Nacional do Iguaçu (BR 469, KM 18), a venda também ocorre todos os dias, das 9h às 17h. Em virtude do feriado prolongado de Finados, neste sábado (4) e domingo (5) o PNI abrirá mais cedo, às 8h e às 8h30, respectivamente. Informações pelo telefone (45) 3521-4400 ou via o e-mail contato@catarataspni.com.br.

No Marco das Três Fronteiras (Av. General Meira, s/n), as vendas são diárias, das 10h às 22h. O telefone é (45) 3232-4100. O e-mail é contato@marcodastresfronteiras.com.br.