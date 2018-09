PASSA DE 830 NÚMERO DE MORTOS NA INDONÉSIA

Sequência de terremotos e tsunami abalou a ilha de Celebes. Autoridades anunciam a realização de enterro em massa, por motivos sanitários, na cidade de Palu, onde foi registrada a maioria das mortes

O número de mortos na sequência de terremotos e tsunami que abalou a ilha de Celebes, na Indonésia, subiu para 832, segundo balanço divulgado neste domingo (30/09) pelas autoridades locais.

De acordo com o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, a maioria das vítimas foi registrada em Palu, cidade com cerca de 350 mil habitantes na costa oeste de Celebes, havendo também registro de 11 mortes na vizinha Donggala.

Nugroho afirmou que um enterro em massa será realizado em Palu, por motivos de segurança sanitária.

A Cruz Vermelha Internacional alertou que ainda há pouca informação sobre Donggala, cidade de difícil acesso, afirmando ser a situação “extremamente preocupante” no local.

As falhas nas comunicações têm dificultado os trabalhos das equipes de busca e salvamento no terreno. As agências internacionais falam em centenas de feridos, que recebem tratamento médico em tendas improvisadas.

Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a ilha de Celebes na sexta-feira, seguido por um tsunami, causando severa destruição em Palu e na vizinha Donggala. O sismo fora antecedido por um tremor de menor intensidade (6,1 graus), que três horas antes havia causado desabamentos e mortes.

As autoridades indonésias reabriram neste domingo o aeroporto de Palu, o que deve acelerar a chegada de ajuda humanitária.

Os voos comerciais serão limitados, e as operações de emergência e de ajuda humanitária terão prioridade.

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, visitou Palu neste domingo.

A Força Aérea indonésia anunciou o envio para Palu de 12 aviões Hércules, quatro Boeing 737, cinco aviões CN 295, dois aviões CN 235 e vários helicópteros, para ajudar em tarefas de salvamento, assistência humanitária, retirada de moradores e logística.

O chefe da Força Aérea, Yuyu Sutisna, afirmou para a imprensa local que também serão enviados cem membros de unidades especiais.

O Ministério da Saúde está organizando a chegada de pessoal e suprimentos médicos a Palu e a Donggala.

O Ministério dos Assuntos Sociais enviou para Palu seis cozinhas públicas com capacidade para preparar 36 mil refeições diárias.

As autoridades, para conterem os casos de roubo e pilhagem em Palu, autorizaram as vítimas a obterem provisões em determinados negócios dirigidos pelo Estado.

A Indonésia está situada sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica onde, em cada ano, são registrados cerca de 7 mil terremotos, a maioria, moderados.

Entre 29 de junho e 19 de agosto, pelo menos 557 pessoas morreram e quase 400 mil ficaram desabrigadas devido a quatro terremotos de magnitudes entre 6,3 e 6,9 graus, que sacudiram a ilha indonésia de Lombok.

(Com DW)