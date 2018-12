PARTE DE DINHEIRO ECONOMIZADO NA CÂMARA REFORÇARÁ CAIXA DO HOSPITAL EM R$ 2,2 MILHÕES

Projeto que remaneja recursos para HM está sob análise das Comissões Reunidas da Câmara

Uma parte dos recursos economizados com a redução de gastos na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu vai reforçar o caixa do Hospital Municipal neste fim de ano. Para agilizar o processo, o prefeito Chico Brasileiro encaminhou projeto de lei (129/2018) para abrir o crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.273.650 para reforçar a dotação referente à manutenção e gestão do Hospital Padre Germano Lauck. O projeto foi encaminhado para análise das Comissões Reunidas da Casa e também do setor Jurídico.

De acordo com o projeto, a redução dos gastos públicos do legislativo durante os 10 meses deste ano vai servir como fonte de recursos para o remanejamento. O orçamento do Hospital Municipal previsto inicialmente em R$ 66 milhões passou a ser de R$ 82 milhões e com o auxílio do Legislativo, deve finalizar o ano de 2018 com dotação orçamentária de R$ 85 milhões.

O Prefeito Chico Brasileiro destacou a boa gestão da atual Mesa Diretora da Câmara Municipal. “A atual Mesa da Câmara mostra que está contribuindo muito com o município. Esses recursos vão servir para o fechamento de ano em áreas tão importantes como saúde. Não tivemos outras fontes de recursos, as verbas de fora são muito pequenas e não suportam todos os gastos do Hospital. Essa suplementação vindo com recursos da Câmara demonstra que estamos no bom caminho na Câmara Municipal porque foi feito controle absoluto de gastos e está dando um grande resultado à saúde e toda Foz do Iguaçu”.

O presidente da Câmara, Rogério Quadros, destacou que a economia no Legislativo vem ocorrendo desde o ano passado. “São medidas de austeridade, corte de gastos e de privilégios que vem dando resultado para a população. Ano passado tivemos uma economia de R$ 3, 4 milhões e esse ano deveremos fechar com um valor ainda maior de economia. Esses recursos são aplicados em setores sociais. Para nós é motivo de orgulho q parte desses recursos será aplicada no Hospital Municipal e que todo este trabalho esteja dando resultado”, reforçou Rogério Quadros.

(Com CMFI)