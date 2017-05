PARQUÍMETROS JÁ FORAM INSTALADOS NA VILA A

Vinte e dois parquímetros eletrônicos foram instalados na Vila A para o autoatendimento do estacionamento rotativo. O sistema deve começar a funcionar na próxima segunda-feira (22). Duas orientadoras do Estarfi auxiliarão os condutores sobre o uso do equipamento e farão a cobrança da ocupação das vagas. Até o momento, foram regulamentadas 86 vagas, sendo três para pessoas portadoras de deficiência, dois para idosos, seis para motocicletas e três para parada de até 15 minutos. Esse número representa a regulamentação das vagas ao lado do comércio, já as vagas do outro lado da via serão numeradas no decorrer desta semana. Do total de parquímetros instalados, quatro apresentaram problemas, devido à falta de padronização das calçadas.

De acordo com o diretor do Instituto de Transportes e Trânsito (Foztrans), Fernando Maraninchi, os problemas nas calçadas foram devido à falta de padronização, que é exigência no município desde 2008. “O parquímetro é instalado em uma distância padronizada do meio fio e os problemas na calçada prejudicaram a passagem de pedestres. Os moradores da Vila A receberão uma pré-notificação para adaptar a calçada, enquanto isso, faremos uma adaptação na calçada para não prejudicar o pedestre”, explica Maraninchi.

O diretor destaca ainda que o instituto está preocupado com o bem estar da população e se desculpa pelo transtorno causado devido à falta de padronização das calçadas. “Nós faremos a adaptação para não prejudicar os pedestres, enquanto esperamos a calçada padrão dos proprietários dos imóveis, que é lei em Foz do Iguaçu”, disse.

Os proprietários das calçadas irregulares na Vila A serão notificados a partir dessa semana, paralelo ao serviço de notificação será feita a adaptação das calçadas para não prejudicar o pedestre. “Uma equipe fará essa adaptação provisória e os proprietários serão acionados, caso não corrijam a calçada serão multados”, frisa.

Prejuízo

O diretor do instituto destaca que os parquímetros não são um sistema de arrecadar fundos para o instituto, ao contrário, o funcionamento do sistema gera um prejuízo de R$ 52 mil ao mês. “A finalidade é apenas fazer uma rotatividade e auxiliar os empresários da região, pois estávamos recebendo muitas reclamações dos empresários, vendendo pouco e perdendo os clientes por falta de vagas. Mas o sistema causa um prejuízo, pois temos custo com os funcionários e aluguel do parquímetro”.

Com PMFI