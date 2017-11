PARQUE NACIONAL TERÁ ATENDIMENTO ESPECIAL NO FERIADÃO DE FINADOS

O Parque Nacional do Iguaçu abrirá na sexta-feira, 03, e no sábado, 04, às 8 horas, uma hora mais cedo. O horário de fechamento da visitação será mantido às 17 horas. De quinta-feira a domingo, a unidade espera a visitação de 25 a 30 mil pessoas. O maior movimento de visitantes na unidade de conservação está previsto para o sábado. Todas as áreas de atendimento ao turista receberão reforços de funcionários.

Serviço

Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu

Quinta-feira (2) e domingo (5): 9 às 17 horas

Sexta-feira (3) e sábado (4): 8 às 17 horas