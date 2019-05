PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU TERÁ HORÁRIO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO NO DOMINGO

Alteração é em virtude da realização da 12ª Meia Maratona das Cataratas

Em virtude da realização da 12ª Meia Maratona das Cataratas no domingo, dia 2 de junho, o Parque Nacional do Iguaçu informa que abrirá para a visitação turística, das 12 às 17 horas.

Das 5h30 às 11h59, toda a infraestrutura de visitação do Parque Nacional do Iguaçu estará em funcionamento, exclusivo, para o evento da 12ª Meia Maratona das Cataratas.

Das 12 às 17 horas, o Parque Nacional do Iguaçu retornará seu atendimento normal aos visitantes, com a abertura da bilheteria, retomada do transporte, entre outros serviços de apoio à visitação turística.

Informações sobre a Meia Maratona das Cataratas, prova que é uma realização do Parque Nacional do Iguaçu/ICMBio e Cataratas do Iguaçu S.A, acesse: www.meiamaratonadascataratas.com.br

Serviço

Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu

Data: 2 de junho de 2019 (domingo)

Meia Maratona das Cataratas: das 5h30 às 11h59

Visitação turística: das 12 às 17 horas

(Com Portal da Cidade)