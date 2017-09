Parque Nacional do Iguaçu tem horário especial neste domingo

O Parque Nacional do Iguaçu terá horário de atendimento especial neste domingo, 24 de setembro, em virtude da realização da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu. O Parque fará o atendimento dos visitantes que quiserem assistir à chegada dos atletas das 7h às 8h, com serviço de estacionamento, bilheteria e transporte.

Depois deste horário o serviço de bilheteria e transporte interno na unidade de conservação serão paralisados. O Parque reabre às 9 horas e segue até 17 horas o atendimento normal da visitação. Os visitantes que quiserem agilizar o atendimento e poupar tempo, podem adquirir o ingresso online no site da Cataratas do Iguaçu: www.cataratasdoiguacu.com.br.

Serviço

Parque Nacional do Iguaçu – Maratona Internacional de Foz do Iguaçu

Entrada de acompanhantes, familiares, torcedores e equipe de apoio de corredor

Data: 24 de setembro (domingo)

Horário: 7 às 8 horas

*Todos os acompanhantes precisam adquirir ingressos

Parque Nacional do Iguaçu – visitação turística

Data: 24 de setembro (domingo)

Horário: 9 às 17 horas

Ingressos, informações, dicas de passeios

www.cataratasdoiguacu.com.br