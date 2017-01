PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU REAJUSTA VALOR DE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO

Os valores do transporte e do estacionamento no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, serão reajustados a partir do dia 1° de fevereiro de 2017. Segundo a Concessionária Cataratas do Iguaçu S.A., responsável pela estrutura de visitação na unidade, a correção é feita anualmente sempre em fevereiro e está prevista no contrato com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Ainda segundo a Cataratas do Iguaçu S.A., o cálculo é baseado na variação do Índice Geral de Preços (IGP-M), que foi de 7,12% entre novembro de 2015 e novembro de 2016.

Com o reajuste, o valor do transporte passará dos atuais R$ 9 para R$ 10 para visitantes estrangeiros, moradores do Mercosul e brasileiros. Já para os moradores dos 14 municípios vizinhos ao parque, que tem direito aos descontos do Passe Comunidade, o custo do transporte será de R$ 7.

O estacionamento, que é um serviço opcional, passará a custar R$ 22 para os visitantes em geral, contra os R$ 21 atuais, e R$ 11 para os moradores da região.

Os ingressos podem ser comprados pela internet. E, até o dia 8 de janeiro, os portões abrirão uma hora mais cedo, a partir das 8h.

Em 2016, o movimento na reserva que abriga as Cataratas do Iguaçu teve queda de 5%. Mais de 1,5 milhão de visitantes passaram pelo local no período.

Com G1