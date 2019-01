PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU COMPLETA 80 ANOS DE CRIAÇÃO

Cartão-postal do Brasil, unidade de conservação no Paraná também é referência na preservação da onça-pintada, espécie ameaçada de extinção

O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, completa nesta quinta-feira (10), 80 anos de criação. Um dos principais atrativos turísticos do país, a unidade de conservação que abriga as Cataratas do Iguaçu, também é referência na preservação da onça-pintada, espécie ameaçada de extinção.

Uma festa exclusiva para funcionários e convidados abriu as comemorações pela manhã. Por conta da festa exclusiva, o parque abriu os portões às 10h30 para também receber os visitantes com música.

À tarde será inaugurado o Bosque Memórias Vivas, próximo à Trilha das Cataratas. O local será reservado para o plantio de mudas de árvores nativas por trabalhadores com mais de dez anos de atividades no parque.

“Conseguimos potencializar os ganhos ambientais e melhorar a qualidade dos nossos serviços aos visitantes. O resultado é fruto de muito trabalho diário das pessoas que vivem o Parque Nacional do Iguaçu todos os dias. Todos juntos fazemos este resultado”, destacou em nota o chefe da reserva, Ivan Baptiston.

Entre os últimos resultados alcançados estão o recorde anual de visitação em 2018, quando cerca de 1,9 milhão de pessoas passaram pelo parque, e o aumento nos últimos cinco anos de 70% no número de onças-pintadas vivendo na reserva.

História

O Parque Nacional do Iguaçu foi criado em 10 de janeiro de 1939, pelo decreto federal n° 1.035. Em 1986, foi declarado pela Unesco patrimônio natural da humanidade. E, em 2011, uma das Sete Novas Maravilhas da Natureza.

Um dos principais responsáveis por tornar a área na fronteira com a argentina um espaço público de conservação ambiental foi o aviador Santos Dumont, de passagem pela região.

Do lado brasileiro, a unidade se estende por mais de 185 mil hectares e abriga o maior remanescente de Floresta Atlântica da região sul do país, além de ser considerado o último habitat natural da onça-pintada.

(Com G1)