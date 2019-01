PARQUE CHEGA AOS 80 ANOS COMO PRESENTE AO MEIO AMBIENTE E À ECONOMIA REGIONAL

O Parque Nacional do Iguaçu celebra 80 anos de criação, nesta quinta-feira, 10 de janeiro, com bons resultados sustentáveis no universo ambiental e turístico da unidade de conservação

A população de onça-pintada, animal símbolo do parque, cresceu cerca de 70% nos últimos anos. Já a visitação turística, que colabora para o desenvolvimento da economia local e regional, atingiu em 2018 sua melhor marca de todos os tempos, cerca de 1 milhão e 900 mil visitantes.

Para comemorar estas duas importantes conquistas, o Parque Nacional do Iguaçu irá organizar, nesta quinta-feira, às 8 horas, uma festa exclusiva para todos os funcionários e convidados da unidade de conservação, no heliponto, localizado próximo ao Hotel das Cataratas, com visão especial das Cataratas do Iguaçu.

“Conseguimos potencializar os ganhos ambientais e melhorar a qualidade dos nossos serviços aos visitantes. O resultado é fruto de muito trabalho diário das pessoas que vivem o Parque Nacional do Iguaçu todos os dias. São os funcionários da Polícia Ambiental, da Cataratas S.A, do Macuco, do Hotel, de todas as concessionárias e do ICMBio. Todos juntos fazemos este resultado”, destacou Ivan Baptiston, chefe do Parque Nacional do Iguaçu.

Programação Cultural

As atividades de comemoração serão concentradas no heliponto das 8h às 9h30 para os funcionários e das 10h30 às 12 horas para convidados. O chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Ivan Baptiston, fará a abertura das atividades comemorativas.

O acordeonista Tiago Rossato, talento musical da fronteira e uma das referências da Gaita Ponto no Brasil, fará um show envolvente com sua banda para os trabalhadores da unidade. Já a violinista Maryanne Francescon e a acordeonista Moara Pessatti, da dupla Duo Dalia, farão um passeio musical, em frente às Cataratas do Iguaçu, no ritmo do acordeão e do violino.

Horário especial de abertura do Parque

O Parque Nacional do Iguaçu abrirá na quinta-feira, 10 de janeiro, um pouco mais tarde, às 10h30, e fechará os serviços de visitação turística às 18 horas.

A mudança no horário de atendimento ocorrerá em função da participação dos funcionários nas comemorações dos 80 anos do parque. Todas as atividades oferecidas aos turistas serão mantidas normalmente a partir das 10h30 até às 18 horas.

Saudação aos visitantes

Os turistas serão recepcionados com música clássica durante toda a manhã da quinta-feira, 10 de janeiro. O grupo Energia Pura fará uma apresentação exclusiva mesclando clássicos, tango, pop clássico, música latina e rock.

Bosque

Na quinta-feira, no período da tarde, será inaugurado o Bosque Memórias Vivas, próximo à Trilha das Cataratas. Os trabalhadores com mais de dez anos de atividades prestadas ao Parque Nacional do Iguaçu serão convidados a plantar mudas nativas.

Aniversário de 80 anos do Parque Nacional do Iguaçu

Data: 10 de janeiro de 2019 (quinta-feira)

Comemoração exclusiva para funcionários do parque: 8 às 9h30

Ato simbólico para convidados: 10h30 às 12 horas

Funcionamento do parque para visitação: das 10h30 às 18h

Mais informações

(45) 3521-4400

contato@catarataspni.com.br

(Com H2Foz)