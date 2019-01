PARLAMENTO DO REINO UNIDO VOTARÁ ACORDO DO BREXIT EM 15 DE JANEIRO

Votação ocorre mais de um mês depois da data marcada inicialmente pelo governo, adiada pela primeira-ministra Theresa May diante da derrota iminente. Minoria apoia o acordo

O Parlamento do Reino Unido votará o acordo do Brexit em 15 de janeiro, confirmou nesta terça-feira (8) um porta-voz da primeira-ministra Theresa May. A proposta da premiê acordada com a União Europeia deveria ter sido votada em 11 de dezembro, mas o governo adiou a sessão para tentar convencer os parlamentares contrários ao texto – que são maioria – a votar a favor.

“A primeira-ministra disse ao executivo nesta manhã que, se sua moção for aprovada amanhã, ela encerrará o debate sobre o acordo Brexit na terça-feira, 15 de janeiro, dia em que a votação ocorrerá”, afirmou o porta-voz à imprensa.

O acordo é resultado de 17 meses de negociações com a União Europeia. Caso o Parlamento rejeite – hipótese mais provável –, o Reino Unido deixa o bloco em março sem ter costurado um plano, o que May chamou de “território incerto” no domingo.

A proposta da primeira-ministra também sofre oposição do eleitorado no país: uma pesquisa mostrou que apenas 22% dos britânicos são a favor do acordo.

O próprio partido de May está dividido em relação ao acordo desenhado pela primeira-ministra, com muitos temendo que uma política para evitar o ressurgimento de uma fronteira dura entre Irlanda e Irlanda do Norte possa deixar o Reino Unido sujeito a regras da UE indefinidamente.

(Com G1)