PARLAMENTO BRITÂNICO REJEITA ACORDO DO BREXIT

May perdeu por 432 votos a 202; Pior derrota de 1 governo britânico

O Parlamento britânico negou nesta 3ª feira (15.jan.2019), por 432 votos a 202, o acordo do Brexit proposto pela primeira ministra Theresa May. A premiê, que sofreu a maior derrota da história de 1 governo no Reino Unido, tem 3 dias para apresentar 1 plano B.

A diferença de 230 votos supera uma marca que deteve o recorde por quase 1 século, quando o trabalhista Ramsay MacDonald (1866-1937) perdeu votação por uma margem de 166 votos, em 1924.

O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, anunciou que fará nova moção de desconfiança contra a a premiê. May pode ser destituída na 4ª feira (16.jan). A primeira-ministra já havia passado por ação semelhante em dezembro de 2018, quando manteve o cargo após conseguir o voto de confiança.

O principal ponto de discórdia foi a forma de tratamento dada ao espaço entre Irlanda –independente e membro da União Europeia– e Irlanda do Norte, integrante do Reino Unido. Depois do início de fato do Brexit, será uma fronteira entre UE e Reino Unido dentro da ilha.

A proposta de May, o “backstop”, visava impedir 1 rígido controle na fronteira, já que com a mudança das regras findariam o mercado comum entre ambos e o fato de ambos estarem na mesma unidade aduaneira.

May propunha que a Irlanda do Norte continuasse alinhada a algumas regras da União Europeia, o que dispensaria a checagem aduaneira na fronteira com a Irlanda.

Sobre o plano secundário da primeira-ministra, pouco se sabe. May recusou-se a discutir o assunto. Afirmou que a não aprovação de sua proposta encaminharia o bloco para uma negociação do Brexit sem acordo.

Depois da votação, os líderes da União Europeia divulgaram comunicado para lamentar o resultado.

“Lamentamos o resultado da votação e instamos o governo do Reino Unido a esclarecer suas intenções com relação aos próximos passos o quanto antes. A UE27 permanecerá unida e responsável como temos feito ao longo de todo o processo e procurará reduzir os danos causados pelo Brexit. Continuaremos nossos preparativos para todos os resultados, incluindo um cenário de não acordo”, disseram em texto.

O Reino Unido integra a União Europeia desde 1973.

O que pode acontecer após rejeição do plano

De acordo com o jornal britânico The Guardian a União Europeia estaria disposta a alterar a data de separação prevista para 29 de março. O novo prazo seria “pelo menos até julho”.

Para a extensão do prazo o artigo 50 do tratado de Lisboa teria de ser flexibilizado, pois segundo o documento o país que deixar a UE tem até 2 anos para sair de fato do bloco.

Outro possível desfecho seria 1 novo referendo para saber novamente a opinião dos britânicos sobre o Brexit. Devido ao prazo muito próximo o artigo 50 também teria de ser alterado.

(Com Pode360)