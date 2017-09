PARCERIA ENTRE GUARDA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GARANTE ATIVIDADES DE MÚSICA E ESPORTES PARA CRIANÇAS

A Secretaria Municipal de Segurança Pública assinou um termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Educação para desenvolver projetos sociais nos Centros de Convivências do município e também no Centro da Juventude do Jardim Naipi. O objetivo é promover a integração entre os órgãos para desenvolver ações inclusivas na comunidade. Serão realizados projetos sociais preventivos, ensino de música (bateria, violão, teclado, fanfarra e flauta), atividades para aprimorar a concentração auditiva e visual, além de outras ações que visam proporcionar o bem-estar social das crianças e jovens que frequentam os espaços públicos da cidade.

A Secretaria de Educação irá disponibilizar um educador para coordenar o projeto, e a Secretaria de Segurança coloca à disposição o Guarda Municipal Lidório – que é músico e coordena o projeto social preventivo “Encanto que Canta” há mais de 15 anos – para desenvolver as atividades com os alunos. No Centro da Juventude as atividades também serão coordenadas pela assistente social Eliane Binotti.

Segundo o secretário de segurança municipal, Jussier Leite, o termo amplia as ações sociais desenvolvidas pela Guarda municipal na cidade: “Esse termo é mais uma ação de prevenção da Guarda Municipal que aproxima o poder público da comunidade. Esta parceria permite que a gente desenvolva oficinas de músicas, culturais e de artes marciais com crianças e os jovens da comunidade”, disse.

A coordenadora do Centro de Juventude, afirmou que parcerias como essas enriquecem o ambiente: “É muito importante essa parceria, pois, acaba enriquecendo as atividades do Centro de Juventude e principalmente trazendo mais cultura para os alunos e jovens que frequentam este Centro de Juventude”, disse.

O termo de cooperação foi assinado pelo secretário de segurança, Jussier Leite, secretário de educação, Fernando Lima e pala coordenadora do Centro da Juventude,Eliane Binotti.

CRONOGRAMA DE AULAS DE MÚSICA

Segunda-feira – Centro de Convivência do Lagoa Dourada.

Terça-feira – Centro de Convivência Érico Veríssimo

Quarta-feira – Centro da Juventude do Jd. Naipi

Quinta-feira – Escola Municipal Augusto Werner (Vila Carimã)

Sexta-feira – Centro de Convivência Bubas

Mais informações podem ser obtidas com o coordenador do projeto, GM Tavares: (45) 999.105.515

Com PMFI