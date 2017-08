PARCERIA DA PREFEITURA, UNILA E DEPEN POSSIBILITA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DA SAÚDE NO CRESF

A parceria entre o Município de Foz do Iguaçu, a UNILA, por meio do curso de Medicina, e o DEPEN, Departamento Penitenciário do Paraná possibilitou a realização de exames em um grande mutirão de saúde no CRESF, Centro de Ressocialização Feminino de Foz. Já está sendo estudada a criação de uma Cooperação Técnica entre as instituições para tornar esta agenda permanente.

Foram dois dias de atendimento, realizado por alunos de Medicina da Universidade que coletaram materiais para o exame preventivo do câncer de colo do útero, fizeram exames clínicos de mama e para as mulheres acima de 35 anos foram solicitadas mamografia. “Esse é um compromisso feito pelo curso de Medicina da UNILA com a Secretaria de Saúde, e para conclusão da disciplina em Ginecologia os alunos terão que participar do mutirão, que deverá ser realizado a cada seis meses”, disse a médica Vilma Campos Arze.

A secretária de saúde Inês Weizemann explica que este foi o primeiro de muitos mutirões que deverão ser realizados. “Essa parceria já está firmada, é um trabalho de prevenção e um ato humanizado. As mulheres se sentiram acolhidas ao serem atendidas”, afirmou a Inês. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou uma enfermeira e todo o material necessário para os atendimentos e exames durante o mutirão.

Novos mutirões de saúde estão sendo programados para tornar permanente o atendimento às mulheres privadas de liberdade no Município.

Com PMFI