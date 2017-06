Paranhos destaca economia de R$ 1,39 milhão  para compra de merenda escolar em Cascavel

O prefeito Leonaldo Paranhos destacou a economia de mais de R$ 1.397.956,00 (19,03%) no custo para a compra da merenda para abastecer as 61 escolas municipais e os 52 Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) em Cascavel. “Este é o resultado da boa gestão pública e da austeridade nas licitações na modalidade pregão eletrônico que adotamos na Prefeitura de Cascavel”, disse Paranhos.

Os produtos vão abastecer as escolas e Cmeis do município pelo período de sete meses. No pregão, o valor máximo das licitações foi de R$ 2.519.130,00 para os produtos não perecíveis e R$ 4.823.600,00, totalizando R$ 7.342.730,00. Com ampla concorrência, os produtos perecíveis foram adquiridos por R$ 1.792.462,50, com desconto de R$ 726.667,50 (28,84%). Para os produtos não perecíveis, o valor do desconto chegou a R$ 671.288,50 (13,91%) e a licitação teve valor final fixado em R$ 4.152.31,50.

Na lista dos produtos perecíveis estão carnes, frios, ovos, frutas, legumes, verduras, totalizando 37 itens que farão parte da merenda de quase 30 mil estudantes, em quase 80 mil refeições diárias. Os fornecedores de carnes (paleta e pernil suíno, patinho bovino, carne moída de primeira, coxa e sobrecoxa de frango) têm três dias úteis para apresentar os laudos que comprovem a qualidade e procedência dos produtos. O parecer da comissão de licitação será publicado na terça-feira (27), quando será aberto prazo de três dias úteis para os vencedores da licitação apresentarem a documentação.