Paranaguá exporta 2 milhões de toneladas de grãos em agosto

O Corredor de Exportação (Correx) do Porto de Paranaguá bateu um novo recorde histórico de carregamento. Foram embarcadas 2,02 milhões de toneladas de milho, farelo de soja e soja nos 31 dias de agosto. Os números superam em 5,6% o recorde anterior de movimentação mensal de 1,9 milhão de toneladas movimentadas em junho de 2015.

Ao todo, foram exportadas pelo Porto de Paranaguá 644.035 toneladas de milho, 315.681 toneladas de farelo de soja e 1.068.506 toneladas de soja, nos três berços do Correx.

O secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, atribui a movimentação recorde à alta produtividade agrícola e aos investimentos para o repotenciamento do Corredor de Exportação que vêm sendo feitos pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa).

“Contabilizamos dias de chuva e problemas de mau tempo que prejudicam a atracação de navios. No entanto, o Porto de Paranaguá tem comprovado a sua capacidade operacional para atender o campo de acordo com a sua demanda de movimentação”, declarou Richa Filho.

NOVOS RECORDES – Nos últimos 25 meses, o Porto de Paranaguá bateu 34 recordes históricos de movimentação de cargas. Em 18 de agosto, por exemplo, o Correx bateu recorde de embarque de grãos num período de 24 horas, com 134.057 toneladas de milho e farelo de soja movimentadas em um dia.

A exportação de veículos foi recorde nos oito primeiros meses de 2017, com 69.064 unidades. Já o carregamento de açúcar em um único dia também ultrapassou a marca de 62,6 mil toneladas do produto, superando em 19% o recorde anterior, de 2001, quando tinham sido embarcadas 52,5 mil toneladas em apenas um navio.

O diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino, lembra que os investimentos de aproximadamente R$ 600 milhões nos portos do Paraná resultaram em ganhos de produtividade de 33% no Correx.

“Batemos 34 recordes históricos em 25 meses com a movimentação de fertilizantes, contêineres, recordes de movimentação de grãos mensal, semestral e diário no Corredor de Exportação, recorde no embarque de etanol, recorde na descarga de diesel e na movimentação de caminhões no Pátio de Triagem”, destacou Dividino.

Em 2016, o Porto de Paranaguá acumulou recordes consecutivos de movimentação nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril.

“Os números de movimentação refletem o planejamento e os resultados dos investimentos, aliados ao trabalho técnico e operacional dos profissionais que atuam na área portuária. Esta soma de fatores vem aperfeiçoando todo o modelo logístico existente, promovendo a racionalização das operações e a elevação dos índices de competitividade dos Portos do Paraná em relação aos portos vizinhos”, ressaltou o presidente da Appa.

