PARANAENSES SÃO MAIORIA ENTRE OS VISITANTES DO MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS

Atrativo turístico em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, registrou 298.368 ingressos em 2017, quase metade são moradores do estado.

O Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, recebeu 298.368 visitantes de 102 países em 2017. No topo da lista estão os paranaenses, com mais de 116,5 mil ingressos.

Entre os brasileiros, destacaram-se ainda os paulistas (73,8 mil), os cariocas (23,2 mil) e os catarinenses (10,4 mil).

O atrativo também é bastante procurado por argentinos, paraguaios, chineses, peruanos, colombianos, franceses, uruguaios e americanos.

(Com G1)