PARANAENSES QUE FICARAM ISOLADOS NA ARGENTINA COMEÇAM A VOLTAR PARA CASA

Os 58 passageiros de um ônibus de turismo que ficou preso em uma estrada da Argentina começou a voltar para casa na noite desta terça-feira (17). O grupo estava voltando a Londrina, no norte do Paraná, após uma excursão para Machu Picchu, no Peru, quando um deslizamento de terra os impediu de continuar a viagem e de voltar para outro lugar seguro.

Segundo uma mensagem publicada nas redes sociais pela passageira Paula Marroni, todos estão bem, após as 48 horas de espera no meio da estrada. Ela diz que a polícia local liberou a passagem de três comboios de veículos. O ônibus com os paranaenses faz parte do terceiro grupo. Eles esperam iniciar a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, ainda nesta terça-feira.

De acordo com Paula, os passageiros puderam ver um cenário de destruição na estrada por onde passaram. “Nunca vi algo tão forte parecido, e só vimos hoje voltando da estrada. Foi lá que deu pra ter noção do que fizemos parte. Comparo à Mariana, não pela tragédia ambiental, mas pela extensão do que aquele rio de pedra levou“, escreveu.

Ela afirma ainda que há mais pessoas presas no local onde ela e os demais passageiros ficaram nos últimos dois dias. “Agradecemos por todo o apoio e salientamos que éramos os primeiros da fila mas ainda existem pessoas em situação difícil precisando de ajuda“, afirmou Paula.

Panetones e pouca água

Antes da liberação dos comboios, vários passageiros descreveram a situação pela qual passaram. Segundo eles, o governo argentino providenciou panetones e uma quantidade escassa de água para que as pessoas presas na estrada pudessem se alimentar.

A turista Vanda Serafim, moradora de Maringá, também no norte do estado, enviou uma mensagem de áudio à RPC Maringá, na qual relata que as estradas estão bloqueadas e que o grupo, está parado desde a noite de domingo (14), entre Jujuy e Salta.

“As autoridades argentinas não têm mandado provimentos pra cá. Na realidade o que eles enviaram, depois de dois dias, foram alguns panetones e uma quantidade mínima e insuficiente de água. Não existe uma estrutura de alimentação. Nós temos muitos idosos e muitas crianças que estão passando por necessidade”, descreveu a paranaense.

“Infelizmente, nós estamos aqui há duas noites e dois dias, não conseguimos retornar, porque os caminhos estão bloqueados devido a uma quantidade significativa de chuva e de deslizamentos de terra que ocorreram na região”, contou Vanda.

No ônibus de excursão, que saiu de Londrina no início de janeiro, a maioria dos turistas é de Maringá e de Londrina, mas também há pessoas de outras cidades paranaenses e também de outros estados. Vanda contou que também há outros ônibus brasileiros precisando de apoio e reclamou do descaso das autoridades argentinas.

Entre as pessoas isoladas também há muitos argentinos, conforme contou Vanda. Ela ainda disse que as pessoas estão se apoiando muito, de forma comunitária.

“Existem pessoas em regiões mais complicadas que não estão conseguindo ter esse tipo de apoio, estão em locais mais comprometidos”, relatou.

