PARANÁ TEM O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS ENDIVIDADAS NO BRASIL

O Paraná lidera o número de famílias endividadas no país. Mesmo com uma leve redução, de quase 1%, 88,9% das famílias paranaenses estiveram endividadas em julho. No mês anterior, o nível era de 89,6%. No cenário nacional, o percentual de famílias com dívidas alcançou 59,6% em julho, apresentando a primeira alta registrada em 2018. Apesar da queda em junho e julho, o Paraná continua no topo da lista. Os dados fazem parte de um levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, a Fecomércio.

A coordenadora de pesquisas da Federação, Priscila Andrade, afirma que o endividamento impacta a economia do estado, quando os consumidores deixam de pagar as contas habituais, como energia e água, para arcar com os gastos do cartão de crédito.

“Quando a gente olha as contas em atraso e nessas contas começamos a verificar o aumento no atraso a mais de 90 dias ela vai afetar o comércio. Porque o consumidor será colocado no sistema de proteção ao crédito e não poderá comprar mais. Por isso que o ideal é se endividar com consciência. O ideal é saber se a parcela vai caber no bolso para conseguir pagar depois”, destacou.

A retomada da economia e a melhora nos números do mercado de trabalho são fatores que favorecem o endividamento, porque proporcionam poder de crédito, o que motiva a confiança do consumidor, que sente que pode parcelar compras e que poderá honrar esses pagamentos.

Para evitar as dívidas, Priscila Andrade orienta os paranaenses a organizar os pagamentos, para não gerar uma bola de neve. “Se as contas fugirem do controle, o ideal é ligar e tentar renegociar essa dívida”, disse.

O cartão de crédito lidera o ranking de endividamento das famílias paranaenses. Depois do cartão, o financiamento de veículo e o pagamento parcelado são os que mais preocupam os moradores do Paraná.

(Com Paraná Portal)