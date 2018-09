PARANÁ FICA PARA TRÁS EM NÚMERO DE CANDIDATAS LANÇADAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS

O estado do Paraná figura entre os estados brasileiros com menor proporção de candidatas mulheres na disputa à Câmara dos Deputados. São 137 mulheres e 309 homens na lista de concorrentes a deputado federal pelo Paraná. Ou seja, o número de mulheres representa só 30,71% do total de inscritos na disputa (perto do limite previsto na legislação eleitoral, que é no mínimo 30% de mulheres, no âmbito de cada partido político ou coligação partidária). A maioria entre os 26 estados mais o Distrito Federal superou a fatia de 30%, embora nenhum tenha ultrapassado os 35%. O levantamento foi feito pelo blog De Brasília, com base em números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consolidados até 31 de agosto.

Confira logo abaixo qual a fatia de candidaturas de mulheres na lista de candidatos a deputado federal, em cada unidade da federação:

Amazonas: 30,13%

Pará: 30,71%

Paraná: 30,71%

Distrito Federal: 30,81%

Minas Gerais: 30,84%

Rio de Janeiro: 30,86%

São Paulo: 31,40%

Sergipe: 31,70%

Pernambuco: 31,72%

Piauí: 31,88%

Santa Catarina: 32,24%

Mato Grosso do Sul: 32,25%

Rio Grande do Sul: 32,29%

Goiás: 32,43%

Ceará: 32,44%

Paraíba: 32,70%

Rio Grande do Norte: 32,75%

Maranhão: 32,84%

Bahia: 32,99%

Rondônia: 33,04%

Espírito Santo: 33,33%

Roraima: 33,33%

Acre: 33,73%

Amapá: 33,89%

Tocantins: 34,11%

Alagoas: 34,14%

Mato Grosso: 35%

(Com Gazeta do Povo)