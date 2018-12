PARANÁ CRIA 5,4 MIL EMPREGOS COM CARTEIRA ASSINADA EM NOVEMBRO

Comércio foi o setor que mais criou postos de trabalho no mês, com abertura de 4.869 vagas; dados do Caged foram divulgados pelo Ministério do Trabalho

O Paraná criou 5.450 postos de trabalho com carteira assinada em novembro de 2018, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (20).

A geração de empregos foi resultado da diferença entre 88.497 admissões e 83.047 desligamentos. De janeiro a novembro, o estado gerou 67 mil vagas de emprego, segundo o Caged.

Entre os principais setores da economia, o comércio foi o que mais criou postos de trabalho em novembro, com abertura de 4.869 vagas.

Por outro lado, a indústria da transformação registrou o pior resultado no mês, fechando 1.645 postos de trabalho no estado.

De janeiro a novembro, o setor de serviços foi o que mais criou vagas de emprego no Paraná, com saldo de 39.689.

Confira o saldo de empregos por setor em novembro:

– Extrativa mineral: -26

– Indústria da transformação: -1.645

– Serviço Industrial de Utilidade Pública: 63

– Construção civil: 286

– Comércio: 4.869

– Serviços: 2.301

– Administração pública: 3

– Agreopecuária: -401

Total: 5.450

Curitiba foi a cidade com o maior saldo de postos de trabalho no mês, com criação de 2.287 vagas, seguido por Maringá (589), Ponta Grossa (566), Foz do Iguaçu (548) e São José dos Pinhais (452).

Saldo de empregos por mês no Paraná:

– Janeiro: 11.637

– Fevereiro: 7.703

– Março: 6.514

– Abril: 9.228

– Maio: 1.798

– Junho: – 6.609

– Julho: 2.485

– Agosto: 10.339

– Setembro: 9.487

– Outubro: 6.937

– Novembro: 5.450

(Com G1)