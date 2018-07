PARANÁ CHEGA A 65 MORTES POR GRIPE EM 2018

Relatório da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) foi divulgado ontem, quarta-feira (25)

O Paraná chegou a 65 mortes por gripe em 2018, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), divulgado nesta quarta-feira (25). Em uma semana, foram cinco novos casos de mortes confirmados.

Segundo o boletim, as cidades que registraram os novos casos foram Curitiba e Maringá, no norte do estado, com duas mortes cada, e Iporã, no noroeste do Paraná, com a primeira confirmação de morte por gripe no município neste ano.

De acordo com o levantamento da Sesa, as cidades com o maior número de mortes por gripe registradas neste ano, são:

Curitiba: 12 mortes

Londrina: 7 mortes

Foz do Iguaçu: 5 mortes

Maringá: 5 mortes

Guarapuava: 3 mortes

Ainda conforme o boletim, 78,5% das pessoas que morreram por gripe neste ano apresentaram ao menos um fator de risco para complicação e 23,1% haviam sido vacinadas. Os principais fatores foram idade igual ou superior a 60 anos, doença cardiovascular crônica e pneumopatias crônicas.

O boletim também indica que 75,4% das mortes no estado foram de homens. Até esta quarta, segundo o boletim, 42 gestantes tiveram gripe confirmada – e nenhuma morreu.

Casos de gripe

O número de casos de gripe confirmados no Paraná também aumentou em uma semana, de 432 para 477 novos pacientes. Conforme o boletim, apenas a 14ª Regional de Saúde de Paranavaí, no noroeste do estado, ainda não teve confirmação de casos de gripe.

(Com G1)