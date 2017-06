Paraná apresenta oportunidades de negócios a investidores

O Governo do Estado promove nesta quinta-feira (01.06), em São Paulo, o Paraná CEOs Investment Meeting, evento que vai apresentar oportunidades de negócio no Estado a potenciais investidores. O governador Beto Richa participará e falará sobre as potencialidades econômicas do Paraná.

Realizado pela Agência Paraná de Desenvolvimento (APD) e a Secretaria Estadual da Fazenda, o evento acontece das 8h às 12h, deverá reunir cerca de 100 convidados e contará com três atividades. A primeira delas é o painel de debate com Antônio Megale, diretor de relações governamentais da Volkswagen e presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea); Cristiano Teixeira, diretor-geral da Klabin, e Olivier Murguet, presidente da Renault Américas. O presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento, Adalberto Netto, irá mediar o debate.

Entre os temas estão oportunidades percebidas pelos executivos no Paraná, vantagens competitivas em relação a outros Estados, desafios e troca de experiências na implantação de projetos no Paraná.

PARANÁ COMPETITIVO – Após o painel, o secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo, apresentará as novidades introduzidas no Programa Paraná Competitivo. Em seguida, a palestra do governador Beto Richa encerrará o evento.

Desde a sua implantação, em 2011, o Paraná Competitivo já atraiu R$ 42 bilhões em investimentos, sendo R$ 24 bilhões de empresas privadas e R$ 18 bilhões de estatais. O número de empregos diretos gerados pelos empreendimentos cadastrados no programa é de cerca de 100 mil – ou 430 mil se forem considerados os empregos indiretos.

