Paraguay no tiene deudas con Yacyretá

Las publicaciones que pretenden embarrar los resultados de las negociaciones de las altas partes de la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY) intentan la reacción de la opinión ciudadana confundiendo la deuda de la binacional como si fuera de Paraguay. “El país no debe nada a la Entidad; es ésta la que adeuda al Tesoro Argentino, dijo Ángel María Recalde, director paraguayo de EBY. Por su parte, Pablo Herken Krauer aseguró que “este es un momento político electoral y a la oposición no le gusta que el gobierno haga bien las cosas”.

ASUNCIÓN.- El Acta de Entendimiento Argentina-Paraguay firmado por los presidentes de ambos países –Mauricio Macri y Horacio Cartes- reducirá en más del 70% la deuda de la central hidroeléctrica Yacyretá con el Tesoro Argentino, a una cifra cercana a los US$ 4.000 millones, que se pagará en 30 años con diez años de gracia.

Este acuerdo habilitará la posibilidad de un ahorro de más de US$ 13 mil millones que permitirán la creación de proyectos de generación de más ingresos y nuevas fuentes de empleo.

Los medios que cuestionan este acuerdo no se ocupan de aclarar que la obligación no es de Paraguay, sino de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) “el país no debe nada, la deuda es de la Entidad, cuyo propietario son dos países”, explicó Ángel María Recalde, director paraguayo de la binacional. El matutino ABC Color intenta instalar en la opinión de la ciudadana el concepto de “alta traición a la Patria” ante una supuesta entrega de los derechos de Paraguay.

Tampoco puntualiza que el acuerdo permitirá el pago de la deuda de Yacyretá con ambos estados por el territorio inundado, por el cual Paraguay -que cuenta con el 80 por ciento de la superficie afectada- recibirá unos US$ 1.000 millones en diez años, a partir del 2023.

Recalde aclaró que si esta negociación no se daba la Binacional seguía inviable.

La deuda de la central con el Tesoro Argentino se originó porque Buenos Aires financió la construcción de la represa en la década de 1970. Paraguay sostuvo que Argentina realizó un aporte para la obra y no un préstamo y por tanto no reconocía los intereses que elevaron el monto.

En 2015, según el balance que se tenía, se debía más de US$ 19 mil millones. “De US$ 10 mil millones de interés actuales, en las negociaciones se logró que lleguen a cero”.

Cartes instruyó a los negociadores paraguayos que si no se resolvía la deuda de EBY no se accedía al plan argentino de iniciar obras de ampliación de generación de energía.

Recalde apuntó que “el Anexo C es el que establece las bases financieras y de prestación de los servicios. Es bajo esas condiciones que se está logrando este nuevo acuerdo”.

Una vez protocolizado el acuerdo y resuelto el punto de la deuda se avanzará con los planes de obras para ampliar la capacidad de producción de la central, que cuenta con una potencia instalada de 3.200 megavatios (MW). La inversión en nuevos proyectos sería de unos US$ 1.600 millones, según lo explicó Eladio Loizaga, canciller nacional.

“OPOSICIÓN ESTÁ EN CAMPAÑA Y RECHAZA LO BUENO DEL GOBIERNO”

Otro intento de pacto paraguayo-argentino en la causa de resolución de la delicada situación financiera y operativa de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no se dará tan fácilmente y las condiciones que se dieron en las negociaciones entre Macri y Cartes son las mejores a las que se pudo llegar después de diez años de congelamiento las conversaciones, principalmente por la inacción de gobiernos paraguayos anteriores.

Pablo Herken Krauer, analista de economía y consultor, insistió en la necesidad de que la clase política avance en el acuerdo firmado por ambos presidentes. Pidió a los representantes y al Senado “no desaprovechar el momento”.

Estima que los partidos de la oposición y de la disidencia colorada instalados en el Congreso actúan empujados por el momento proselitista y se ven obligados a rechazar lo que hace el gobierno.

Asegura que este acuerdo es histórico y debe estar por sobre los intereses de los partidos políticos y apuntó que “las críticas sobre el acuerdo se da porque algunos ya están en campaña política y no quieren que el gobierno haga cosas buenas”.