PARAGUAIOS SÃO PRESOS COM MAIS DE 140 QUILOS DE MACONHA NA BR-277

Dois jovens paraguaios, de 20 e 26 anos, foram presos com 144 quilos de maconha na rodovia BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná, na madrugada deste domingo (9). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava escondida em fundos falsos de um carro com placas da Argentina.