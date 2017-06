Paraguaio vence edição da Meia Maratona das Cataratas

Num dos cenários mais lindos do mundo, o paraguaio Orlando Javier Elizeche foi o grande vencedor da 10ª edição da Meia Maratona das Cataratas. Com o tempo de uma hora, 12 minutos e 51 segundos, ele rompeu a linha de chegada. A disputa ocorreu na manhã deste domingo (4) em Foz do Iguaçu. A largada foi simultânea para as provas de 21 km e de 8 km, com mais de 4,5 mil atletas, recorde de participação.

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Vianna, e o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, que correu os oito quilômetros, fizeram a entrega da premiação. A competição tem todos os anos o apoio da Itaipu. A disputa integrou lançamento de campanha mundial da ONU com o nome: #EstouComANatureza.

Foram duas corridas paralelas: a tradicional disputa de 21 km, com 2.551 participantes, e a novidade, o trajeto mais curto, o Desafio 8 K das Cataratas, que contou com a disputa de 2.077 corredores. Para o campeão, a Meia Maratona das Cataratas é mais linda do mundo. “A natureza do Parque Nacional do Iguaçu foi o combustível para chegar até o final, e chegar bem”, disse. A atleta Aline Esperança comentou que correr aqui foi um privilégio e teve uma missão. O grupo dela tinha como slogan ‘Todos pelo Nicolas’, que apoia um amigo corredor que luta contra o câncer.

O chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Ivan Baptiston, agradeceu a grande participação e anunciou a data da 11ª Meia Maratona das Cataratas, que será no dia 3 de junho de 2018. “É muito bom ver tantas pessoas valorizando a qualidade de vida e esta unidade de conservação.”

Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Vianna, a meia maratona, “que já faz parte do calendário de eventos esportivos da fronteira, é muito importante porque alia meio ambiente, qualidade de vida e turismo”. O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, que também correu a prova dos 8 km, disse estar muito contente em poder participar da corrida e aproveitou para saudar todos os corredores. “Quero cumprimentar todos os participantes. Fiquei muito contente quando soube que os 80% dos corredores vieram de outras cidades e 20% são moradores das Três Fronteiras. Esperamos todos vocês o ano que vem”.

Adélio Demeterko, coordenador da Meia Maratona das Cataratas avaliou essa como a melhor de todas as disputas da Meia Maratona. “Sem dúvida, foi uma experiência inesquecível”.

A Meia Maratona das Cataratas é uma realização do Parque Nacional do Iguaçu (ICMBio) e da Cataratas do Iguaçu S.A., com promoção da RPC e patrocínio da Itaipu Binacional e Fundo Iguaçu.

Classificação Geral:

21 KM – Masculino

1 – Orlando Elizeche – Tempo: 01:12:52

2 – Carlos Henrique de Souza – Tempo: 01:14:49

3 – Welliton Baptista – Tempo: 01:15:13

4 – Evandro Gomes de Lima – Tempo: 01:15:33

5 – Elton Wander Sales – Tempo: 01:16:09

21 KM – Feminino

1 – Lidia Karwoswski – Tempo: 01:30:45

2 – Adrieli Cardoso de Oliveira – Tempo: 01:30:58

3 – Nubia de Oliveira – Tempo: 01:32:55

4 – Fátima Maria Villar Rivas – Tempo: 01:33:12

5 – Rozelene Rodrigues Padilha – Tempo: 01:34:05

Desafio 8 K das Cataratas – Masculino

1 – Alessandro Pires Ferreira – Tempo: 00:27:37

2 – Marcelo Rech – Tempo: 00:28:45

3 – Vinicius Bonemberger – Tempo: 00:28:51

4 – Edinelson Claro de Abreu – Tempo: 00:28:58

5 – Igor Gabriel de Oliveira Pires – Tempo: 00:29:06

Desafio 8 K das Cataratas – feminino

1 – Raimunda de Sousa Cordulino – Tempo: 00:31:46

2 – Andrea Adelia Bernardes – Tempo: 00:32:56

3 – Gilmara de Souza – Tempo: 00:33:37

4 – Marciane Mahl Gregorini – Tempo: 00:34:21

5 – Fabiana da Silva Schmitz – Tempo: 00:35:12