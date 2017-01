PARA EL GOBIERNO ARGENTINO, YA EMPEZÓ EL SENDERO DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO

En noviembre se crearon 24 mil puestos de trabajo. Eso proyecta un año de 300 mil nuevos empleos. Hemos empezado el sendero de crecimiento del empleo”. La frase de Jorge Triaca buscó correr el el foco de la discusión en una semana donde la palabra “despidos” volvió a tomar protagonismo. Desde la CGT, Juan Carlos Schmid contradijo al ministro de Trabajo: “Más allá de la opinión de algún funcionario, para nosotros en la Argentina el empleo no está creciendo”, aseguró.

“En el segundo semestre no solo hemos controlado la inflación sino que ha cambiado fuerte la tendencia de creación del empleo”, festejó ayer Triaca en diálogo con FM Milenium.

La AFIP envió el viernes por la noche un adelanto a la Casa Rosadade los datos de empleo en blanco que recopiala. Son los más confiables, porque muestran los aportes salariales pagados. En noviembre, según esos datos, se crearon 24.000 empleos. Esa es la cifra a la que se refiere Triaca.Su ministerio publicó en su página web un informe que muestra que en noviembre de 2016 el empleo aumentó un 0,3% frente al mes de octubre. El sector con mayor crecimiento, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), fue Comercio, restaurantes y hoteles con un alza del 1,3%. En el otro extremo se encuentra la Industria, con una caída del 0,7%. Además bajaron las “expectativas netas de aumentar las dotaciones de personal” a 3,1%, un valor inferior “en relación al mismo mes del año anterior y a lo relevado en los últimos diez meses”. Y respecto a noviembre de 2015 se registra una baja del 0,6% en la creación de empleo.

El Gobierno niega que impulse una “flexibilización” laboral

En la Casa Rosada analizan que en julio/agosto se alcanzó el piso de la destrucción de puestos de trabajo. Y que octubre/noviembre confirman una tendencia a la creación de empleo, si bien por el momento moderada. Triaca dice que “nos hemos puesto como objetivo para este año crear 300.000 pustos de trabajo, y creemos que es posible”.

Pero desde el sector sindical no coinciden con el punto de vista del ministro. “Más allá de la opinión de algún funcionario, para nosotros en la Argentina el empleo no está creciendo”, fustigó Juan Carlos Smith, uno de los integrantes del triunvirato que encabeza la organización gremial.

En toda la semana, en tanto, el debate había girado alrededor de los despidos. Fue luego de que la CGT denunciara que los empresarios no habían cumplido con el compromiso firmado con el Gobierno a fines de noviembre pasado. Por eso Schmid acusó ahora a los empresarios de violar “los compromisos asumidos en la mesa de diálogo social organizada al final del año pasado” que intentaron frenar las cesantías hasta marzo.

“Nuestras seccionales están en todo el país, no mienten, esos son datos de la realidad, algunas empresas no respetan lo acordado hace apenas unas semanas”, le dijo Schmid a Clarín y ratificó los dichos del pasado miércoles cuando sostuvo que los “despidos y suspensiones en distintos rubros atentan contra la paz social”.

Menos sutil fue el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano. “Cuando se nos acabe la paciencia, comenzará un plan de lucha”, apuntó el jefe de los conductores de trenes. “Nosotros somos los que preservamos la paz social. No pasó nada en diciembre por la CGT, si no hubiera pasado. Porque las condiciones estaban dadas. La CGT contiene a los trabajadores y hoy también a los movimientos sociales”, advirtió en Radio 10.

La UCA vaticinó un aumento de la pobreza extrema en el final de 2016

Pero los empresarios desmienten que sea así. Ayer, desde la UIA aseguraron que “se ha conseguido largamente” respetar lo acordado con el gobierno y los gremios. Para Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la entidad, la industria está “trabajando a un promedio del 65 por ciento de capacidad instalada, y puede haber repuntado un poquitito entre noviembre y diciembre”, aunque no negó los despidos. “Esto no obsta a que se den casos puntuales. Una cosa es propiciar el mantenimiento del empleo, evitando despidos, y otra es decir que no va a haber ningún tipo de despidos por ninguna causa”, explicó a Radio Mitre.

El martes por la mañana, Mauricio Macri presidirá en la Casa Rosadala presentación de un acuerdo entre petroleras,gremios y Gobierno buscando impulsar las inversiones petroleras. “Cada sector cede algo”, definió Triaca. El ministro de Trabajo se esperanza en que otros sectores luego puedan repetir la experiencia, “para potenciar las inversiones”.

Com Clarin