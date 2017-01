PARA DELATORES, HOMOLOGAÇÃO DEVERÁ SAIR EM DOIS MESES

José Antonio Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski foram indicados pelo ex-presidente Lula e são vistos como próximos dos petistas. Gilmar Mendes, nomeado por Fernando Henrique Cardoso, é associado a políticos tucanos. “Celso de Mello é o mais experiente e tem a reputação de ser independente. O que se precisa agora é justamente de um nome de consenso”, acrescenta.

Um dos delatores destaca que Celso de Mello já está bem informado sobre o processo da Lava Jato já que os cinco ministros da 2ª turma votaram habeas corpus, como o de Marcelo Odebrecht.

“Celso de Mello está há anos convivendo com a Lava Jato e isso vai fazer com que as coisas caminhem rápido“, diz. “É muito provável que os juízes auxiliares de Teori Zavascki, que analisam a Lava Jato desde o início, sejam transferidos para trabalhar com o novo relator.”

Até poucos meses atrás a defesa da Odebrecht já trabalhava com a hipótese de a homologação acontecer em março. Os advogados do grupo calculavam que a força-tarefa iria entregar os anexos da colaboração premiada na volta das férias do Judiciário.

Os procuradores, porém, protocolaram o relatório no STF na véspera do recesso. Para o delator, isso pressionou Teori a fazer o negócio andar ainda no mês de janeiro.

“Com o acidente as coisas voltaram ao nosso cronograma antigo“, diz um delator.

Outro fator destacado por fontes da Odebrecht é que a leniência (delação da empresa) tem que ser homologada pelo juiz federal Sergio Moro e não por um ministro do STF.

