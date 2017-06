Paquistão tem 148 mortos após explosão de caminhão com petróleo

Pelo menos 148 pessoas morreram queimadas no Paquistão, neste domingo, após a explosão de um caminhão que transportava petróleo. Segundo profissionais que atuam nas equipes de socorro, o número de mortes ainda pode aumentar, pois outras 50 pessoas estão em estado crítico.

Antes de explodir, o caminhão virou na estrada e derramou combustível, em uma rodovia no distrito de Bahawalpur. Funcionários do tráfego fecharam a estrada nos dois sentidos e avisaram os transeuntes para ficar longe, em razão do risco de explosão, mas pessoas de áreas próximas se reuniram em torno do derramamento para coletar petróleo. Só depois, por volta das 6h do horário local (22h de sábado em Brasília), o incêndio teve início.

Com Veja