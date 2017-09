Papa leva mensagem de reconciliação e paz à Colômbia

O papa Francisco desembarcou na Colômbia nesta quarta-feira (06/09) para uma visita de quatro dias, sua primeira ao país-latino americano. Além de Bogotá, o papa também irá às cidades de Villavicencio, Medellín e Cartagena, levando uma mensagem de “reconciliação e paz”.

Nesta quinta-feira, o pontífice tem uma reunião com o presidente do país, Juan Manuel Santos, e reza uma missa em Bogotá. O pontífice foi recebido por Santos logo ao pousar na área militar do aeroporto de El Dorado. Também estavam presentes a esposa do presidente, María Clemencia Rodríguez, e o núncio apostólico Ettore Balestrero.

A bordo do papamóvel, Francisco passou pela Avenida El Dorado, que liga o aeroporto internacional da capital colombiana ao centro da cidade, e onde foi festejado por milhares de pessoas que gritavam seu nome, agitavam bandeiras e lenços brancos.

O pontífice não se cansou de cumprimentar a multidão e, por vários momentos, o percurso se transformou em uma maratona de fiéis, que tentavam acompanhar a comitiva a pé ou de bicicleta. Em determinado momento, Francisco pediu que o veículo passasse da pista central da avenida para a da direita, para ficar mais perto das pessoas.

Apesar do grande número de fiéis e curiosos, não houve acidentes, nem mesmo quando a multidão ocupou toda a extensão da avenida na altura da Universidade Nacional, o que obrigou a caravana papal a ficar parada por alguns minutos. A multidão começou a entoar cânticos religiosos, e algumas pessoas conseguiram até tocar no pontífice, lhe entregar flores ou dar imagens para que ele as abençoasse.

“Obrigado por sua valentia e coragem, não deixem que roubem sua alegria nem a esperança, não deixem que ninguém os engane, não percam o sorriso nem a fé”, pediu o papa a um grupo de jovens que o recebeu em uma pequena festa na sede da Nunciatura Apostólica, onde ficará hospedado.

Rumo à paz

A viagem do pontífice à Colômbia ocorre em um momento histórico para a Colômbia, em que começa a ser implementado o acordo de paz que o governo assinou novembro passado com o grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) – que já entregou armas e formou um partido político.

Também acaba de ser decretado um cessar-fogo bilateral no âmbito dos diálogos realizados no Equador com o Exército de Libertação Nacional (ELN), o segundo maior grupo guerrilheiro do país. Dessa forma, a Colômbia tenta acabar com mais de meio século de um conflito interno que deixou mais de oito milhões de vítimas.

O encontro entre o papa Francisco e o presidente Santos nesta quinta-feira ocorre na Casa de Nariño, sede do governo colombiano. Em seguida, o papa participa de um encontro com bispos e, depois, reza uma missa para cerca de 700 mil pessoas no Parque Simón Bolívar, em Bogotá.

Com DW