Pandemia: TREZE ESTADOS NÃO TÊM DATA PARA VOLTA A ESCOLAS; MUTAÇÃO DO VÍRUS FREIA REABERTURA NA EUROPA

Justiça suspendeu retorno de aulas presenciais em SP; relatório do Banco Mundial aponta que 720 milhões de crianças no planeta continuam afetadas pelo fechamento total ou parcial de colégios.

Pelo menos 13 Estados brasileiros ainda não definiram se a retomada das aulas, planejada para fevereiro ou março, será na própria escola ou de forma remota. Com o aumento de mortes pela covid-19, governos hesitam mais uma vez sobre a liberação do ensino presencial, que ficou suspenso na maior parte de 2020. Até em locais que fixaram data de retorno, a situação é incerta: a reabertura de colégios em São Paulo foi barrada pela Justiça nesta quinta-feira, 29, com o argumento de piora da pandemia. Na Europa, mutações do coronavírus também têm freado o regresso às classes.

Especialistas em Educação apontam que o longo período de afastamento traz prejuízos socioemocionais e de aprendizagem às crianças e jovens, principalmente entre os mais vulneráveis, enquanto professores resistem à volta por medo da contaminação. Na área de Saúde, especialistas se dividem. Parte destaca as evidências científicas sobre a segurança do retorno com protocolos sanitários e o baixo risco de infecção entre os mais novos. Outros especialistas veem chance de transmissão maior com o aumento da circulação da comunidade escolar, incluindo professores, funcionários e famílias dos alunos.

Com a rede de saúde colapsada, o Amazonas é um dos que não têm previsão de retorno. Bahia, Roraima e Pará estão sem calendário escolar ou planos de reabrir colégios. Outros Estados, como Piauí, Amapá e Minas, têm data para retomar aulas, mas não definiram o modelo: se remoto, presencial ou híbrido. Os Estados dizem acompanhar as condições sanitárias para tomar a decisão. É o caso do Maranhão, onde o início do ano letivo está marcado para 8 de fevereiro, mas o modelo – remoto ou híbrido – segue indefinido, a pouco mais de uma semana da data.

“Monitoramos os dados diariamente e eles nos indicam que não temos condição de retorno”, justifica Jerônimo Rodrigues, secretário de Educação da Bahia, Estado que não garantiu nem mesmo o ensino remoto para toda a rede em 2020 . Em Mato Grosso, o ano letivo de 2021 também começa no dia 8, mas de forma apenas online ou por meio de apostilas. No Tocantins, as aulas na rede estadual estão previstas para iniciar só em abril. “O formato das atividades desenvolvidas será determinado conforme a situação pandêmica no Estado”, informou o governo.

Outros 13 Estados já têm datas para voltar às escolas – apenas Rondônia não respondeu à reportagem. Em Goiás, as aulas foram retomadas esta semana com rodízio – até 30% dos alunos podem ir a cada dia. Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo já definiram a reabertura em fevereiro. Em São Paulo, as escolas foram consideradas serviços essenciais e incluídas no plano de reabertura mesmo nas fases mais restritivas da pandemia (vermelha e laranja). Hoje, todo o Estado está nesses dois níveis.

Antes da decisão judicial que barrou o retorno, as escolas estaduais previam aulas presenciais a partir do dia 8 de fevereiro. Na capital paulista, o aval foi dado para reabrir escolas particulares e municipais a partir da próxima segunda-feira, com 35% dos estudantes. Grupos de pais também têm cobrado o retorno, como o Movimento Escolas Abertas. O governo paulista informou na noite dessa quinta, 28, que não havia sido notificado e que seguia seu planejamento original. O Estado vai recorrer.

Na sentença, a juíza Simone Casoretti, da 9.ª Vara da Fazenda Pública da Capital, citou o “agravamento da pandemia”, o colapso no sistema de saúde em algumas regiões do País e as novas variantes do vírus que “podem contribuir para o aumento do número de pessoas infectadas”. Entre as cepas do Sars-CoV-2 recém-identificadas, estão a britânica, a sul-africana e a amazonense, que pode ter maior poder de transmissão.

Veja os planos dos Estados

Ano letivo começa em janeiro, fevereiro ou março, com aulas híbridas (presenciais e remotas)

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio, Espírito Santo, Sergipe, Ceará, Alagoas, Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Em São Paulo, o plano era de aulas híbridas em 8 de fevereiro, mas a Justiça suspendeu a volta.

Ano letivo começa em fevereiro apenas de forma remota

​Piauí e Mato Grosso.

Ano letivo começa em fevereiro e março sem definição de tipo de aula

Mato Grosso do Sul, Paraíba, Maranhão, DF, Amapá e Minas.

Ano letivo começa só depois de abril

No Tocantins, o ano letivo começará em abril e não há definição de modelo de aulas. No Acre, será em maio, inicialmente com previsão de aula presencial.

Sem previsão de início do ano letivo nem tipo de aula

Amazonas, Bahia, Roraima e Pará. A reportagem não obteve resposta sobre Rondônia

Europeus adiam retorno aos colégios

O temor sobre as mutações do vírus também tem freado o movimento de reabertura das escolas na Europa. Relatório do Banco Mundial aponta que, no mundo, 720 milhões de crianças continuam afetadas pelo fechamento total ou parcial dos colégios – número maior do que o observado em novembro, de 693 milhões. Segundo o Banco Mundial, “muitos países na Europa começam este ano estendendo o fechamento das escolas em parte por causa das preocupações sobre as cepas mais transmissíveis da covid-19”.

Em Portugal, o governo determinou em 21 de janeiro o fechamento de escolas e universidades por 15 dias. O ensino deve ser retomado em 8 de fevereiro, mas apenas a distância. A Alemanha também anunciou extensão do lockdown até 14 de fevereiro e o prosseguimento do ensino remoto. Jardins de infância e pré-escolas oferecem cuidados infantis de emergência conforme necessário.

(Da redação com Estadão)