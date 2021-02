Pandemia: PARANÁ VACINOU 239.862 PESSOAS, MAS PRECISA MELHORAR RITMO DE IMUNIZAÇÃO

Informe deste domingo (14) registra 10 óbitos. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 583.731 casos e 10.656 mortes pelo coronavírus. Há 1.471 pacientes internados com diagnóstico confirmado e outros 1.248 aguardam resultados de exames.

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no domingo (14) 1.139 novos casos de Covid-19 e mais 10 óbitos pelo novo coronavírus. Os casos divulgados neste domingo são de fevereiro (1.126) e janeiro (6) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: setembro (2), outubro (1) e dezembro (4). O Paraná vacinou 239.862 pessoas contra a Covid-19 até sexta-feira (12). Ao todo, o Estado recebeu 538.900 doses do Governo Federal até o momento.

No domingo havia 1.471 pacientes internados com diagnóstico confirmado de Covid-19. Destes, 1.225 ocupavam leitos SUS (642 em UTI e 583 clínicos/enfermaria) e 246 da rede particular (109 UTI e 137 clínicos/enfermaria). Há outros 1.248 pacientes internados, 432 em leitos UTI e 816 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

A secretaria estadual informa a morte de mais 10 pacientes. São 5 mulheres e 5 homens com idades que variam de 42 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre 19 de janeiro e 13 de fevereiro de 2021. Os pacientes que foram a óbito residiam em São José dos Pinhais (2), além de uma morte em cada um dos seguintes municípios: Arapoti, Cascavel, Castro, Figueira, Guarapuava, Ibaiti, Santa Helena e São Mateus do Sul.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento contabiliza 4.357 casos de pessoas que não moram no Estado – 82 foram a óbito. “Estamos otimistas com o início de mais uma etapa para a imunização dos grupos prioritários e organizados para seguirmos com a vacinação de toda a população, seguindo sempre as regras estabelecidas pelo PNI, que é um programa de vacinação reconhecido internacionalmente”, afirmou o secretário da Saúde, Beto Preto.

A vacinação segue em todo Estado e ocorre de acordo com o recebimento de imunizantes, de forma gradual e escalonada, conforme o Plano Estadual de Vacinação. Até o fim de maio de 2021 a expectativa do Governo do Paraná é de vacinar cerca de 4 milhões de paranaenses. A diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria, Maria Goretti David Lopes, destacou a importância do registro da vacina, que garante o recebimento da segunda dose. “A partir da aplicação da segunda dose as pessoas estarão mais protegidas contra a Covid-19 e para isso destacamos que é fundamental o registro da primeira vacina recebida”, afirmou.

Números preliminares da vacinação nestes grupos apontam que dos 12.224 idosos com 60 anos ou mais institucionalizados, cerca de 11 mil já receberam a primeira dose e agora receberão a segunda. Dos 10.565 indígenas aldeados, 8.167 haviam recebido a primeira dose até a quarta-feira desta semana.

“Como ainda estamos vacinando grupos prioritários, a dinâmica dos números muda diariamente, por isso destacamos que são dados preliminares. O mais importante é ressaltarmos que os grupos prioritários estão recebendo a vacina em todo o Estado que registra mais de 200 mil doses aplicadas”, ressaltou a diretora.

(Com AEN)