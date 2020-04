Pandemia: OMS TEME ‘RETORNO MORTAL’ DO CORONAVÍRUS

Um levantamento muito rápido das restrições de confinamento impostas contra a pandemia de COVID-19 pode levar a um “retorno mortal” do novo coronavírus, alerta a Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Sei que alguns países já estão preparando a transição para abandonar as restrições de confinamento. Como todo o mundo, a OMS quer que as restrições sejam levantadas. Ao mesmo tempo, suspender as restrições muito rapidamente pode levar a um rebote mortal”, disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em coletiva de imprensa virtual em Genebra.

“O refluxo [da pandemia] pode ser tão perigoso quanto a sua propagação, se não for administrado adequadamente”, acrescentou ele da sede da agência da ONU.

A OMS consulta os países afetados para desenvolver estratégias para elevar progressivamente e com segurança as medidas de contenção. Para isso, seis condições devem ser atendidas: controlar a transmissão do vírus, garantir a disponibilidade de assistência e saúde pública, minimizar o risco em ambientes expostos, como unidades de saúde permanentes; implementar medidas preventivas no trabalho, em escolas e outros locais de alta frequência; controlar o risco de casos importados e, finalmente, responsabilizar a população.

“Cada indivíduo tem um papel a desempenhar na superação da pandemia”, insistiu Tedros.

(Com AFP)