Pandemia: ÍNDIA DEVE COMEÇAR A EXPORTAR VACINA DE OXFORD PARA O BRASIL NESTA NOITE

O governo da Índia liberou as exportações comerciais de vacinas contra Covid-19, com as primeiras remessas sendo enviadas para o Brasil e Marrocos na noite desta quinta-feira (21). O ministro das Relações Exteriores, Harsh Vardhan Shringla, já havia dito que o fornecimento comercial da vacina começaria na sexta-feira, de acordo com o compromisso do primeiro-ministro Narendra Modi (foto principal com o presidente Jair Bolsonaro) de que as capacidades de produção da Índia seriam usadas por toda a humanidade para combater a pandemia.

Funcionários com caixas da vacina desenvolvida pela AstraZeneca e produzida no instituto Serum, na Índia

As vacinas desenvolvidas pela farmacêutica britânica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford estão sendo fabricadas no Serum Institute of India, o maior produtor mundial de vacinas, que recebeu pedidos de países de todo o mundo. Um incêndio atingiu o instituto nesta quinta-feira (21), mas não danificou o setor que produz as vacinas contra o coronavirus.

O governo indiano suspendeu a exportação de doses até iniciar seu próprio programa doméstico de imunização no fim de semana passado. No início desta semana, ela enviou suprimentos gratuitos para países vizinhos, incluindo Butão, Maldivas, Bangladesh e Nepal.

Carga de vacinas chegando ao aeroporto de Mumbai

“Seguindo essa visão, respondemos positivamente aos pedidos de fornecimento de vacinas manufaturadas indianas de países de todo o mundo, começando pelos nossos vizinhos”, disse Harsh Vardhan Shringla, referindo-se ao fornecimento gratuito. “O fornecimento das quantidades comercialmente contratadas também começará a partir de amanhã, começando pelo Brasil e Marrocos, seguidos da África do Sul e Arábia Saudita”, acrescentou.

(Da Redação com CNN)